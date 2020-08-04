立會選舉等議題 張曉明來港聽意見 建制倡延任議員再宣誓確認

大律師公會：選舉主任只稱不能參選

大律師公會副主席葉巧琦強調，延後選舉一年不太理想；對於真空期如何處理，她稱要留待政府提議再評論，預料各方案都會有很大法律爭議。她說被DQ的4名現任議員「無理由不可以繼續（延任）」，因選舉主任只稱不能參選，既然特首都稱DQ者明年可再參選，「有什麼理由現時不能履行議員職務？」

政府昨回應大律師公會對於延遲選舉的聲明，稱疫情或持續數周或更長，延長14日不能解決問題；對於聲明批評政府提請人大常委會就立法會任期問題作決定，政府稱人大是國家最高權力機關，常委會有權處理香港面對的憲制問題，不認為會對法治帶來衝擊。

與會者：張無問如何處理被DQ現任議員

據本報了解，港澳辦副主任張曉明正在香港，昨於中聯辦會見政界、青年界別等人士。政界各人表達對真空期意見，有與會者稱張無表態、亦未問及如何處理被DQ的4名現任議員。對於被DQ的4名議員可否延任，有與會者認為應盡量給予空間，讓泛民留在議會；但亦有人不同意。

建制派對真空期有不同建議。政制及內地事務局前局長、港區人大代表譚志源建議人大常委會考慮成立為期一年的「過渡立法會」，成員為現任議員；他並建議眾議員、包括被DQ的4人再宣誓就職。「過渡立法會」職權範圍與現時立法會相同，亦可處理第六屆（現屆）立法會因中止運作而未能處理的撥款和法案，毋須從頭再來。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬估計，現任議員未必自動連任，或要再確認或重新宣誓，她稱部分人4年來的表現未必令人認為擁護一國兩制。立法會議員謝偉俊亦稱，未來一年原則上是現屆議員延任，但人大決定時有權附帶「紅線」條件，包括擁護《基本法》、效忠特區。

立法會前主席曾鈺成昨接受港台訪問稱，如因選舉主任決定而喪失議員資格，是不合比例，但亦稱要視乎人大常委會方案。實政圓桌田北辰稱，最好是原班人馬延任一年，認受會較高。

謝偉俊：不應處理明日大嶼等爭議項目

至於未來一年立法會如何運作，多名建制派向本報表示，估計未來一年會處理積壓法案，但冀集中民生。梁美芬估計未來一年不會只限於審議財政預算案，冀多做民生工作；謝偉俊表示應針對刺激經濟、民生及抗疫工作，明日大嶼等具爭議項目不應繼續。劉兆佳則指出，未來一年立法會定是「全面功能」，因香港面對經濟民生、以至外國制裁等問題，需有效應對。

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