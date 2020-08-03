發展局創造6500短職

黃偉綸稱，新增短期職位包括政府職位，以及透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務，職位涵蓋不同工種、技能和學歷要求，為專業人士、技術和後勤人員以至應屆畢業生提供工作機會，為現時就業市場注入活力。

疫下遭裁 寄300求職信終獲聘

在防疫抗疫基金下聘請的新員工、現職機電署宣傳主任的何梓欣，原在一間中小企當助理經理，但公司因疫情要裁員，她稱很多公司疫下不願花錢增聘人手，她曾寄出約300封求職信，惟回覆不多，很高興獲聘於新增政府職位。現職機電署宣傳助理的陳俊華是應屆畢業生，他稱很多公司不再請人甚至裁員、凍薪，覺得很幸運，畢業不足一個月便找到這工作。

黃偉綸則稱，政府在這非常時期會努力提供更多就業和培訓機會，讓專業人士發揮所長，分擔部門同事的工作，而年輕同事亦可累積經驗，好好裝備自己，一同跨越難關、逆境自強。