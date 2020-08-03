本土研究社：反映鄉村違規被忽略

消防環保署：未違危險品條例

消防處稱，根據紀錄，過往3年處方曾派員前往該廠巡查4次，其間沒發現違反《危險品條例》，但發現廠內有俗稱「車用尿素」的溶液。根據法例第295A章《危險品（適用及豁免）規例》，該溶液並不屬規例所指明的危險品，不受該規例規管。

環保署稱，署方2018年6月收到地政總署轉介有關加藍化學品工廠懷疑排放污水的投訴，先後兩次調查，發現工場只作儲存及稀釋汽車用的添加劑，並無產生化學廢物或處置化學廢物，亦無發現非法污水排放及難聞氣味。署方上月2日再派員巡查，發現情况相若，會繼續跟進，若發現違規定必採取相應執法行動。

陳劍青批政府未完善棕地計劃

本土研究社成員陳劍青說，地政總署早年成立特別行動組，專責處理霸地或違契嚴重個案，但今次個案反映部分設於鄉村附近、對周遭社區環境有影響的違規化工廠個案被忽略未有處理，加上執法程序長，易令不少經營者藉此「偷雞」佔地經營棕地作業，若涉化學品或危險品的個案，更會對附近居民造成安全風險。他批評政府至今仍未有整全的棕地發展策略，甚至縱容違規者持續經營。