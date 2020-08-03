農地違規建化工廠 釘牌年半未執法 議員居民批縱容 地署：短期內行動

居民稱氣味刺鼻 憂損健康環境

坪輋居民李先生（化名）稱，兩年前發現坪輋路一帶開設了名為「加藍」的化學品工廠，了解後相信涉生產及儲存「車用尿素」，「見到有貨車裝載大量懷疑化學液體出入，有時更嗅到阿摩尼亞的刺鼻氣味」，擔心影響健康及附近環境。

李先生稱，兩年前已尋求政府部門協助，最終北區地政處受理調查，證實該廠違反牌照用途，並於去年初出信吊銷該廠牌照，要求盡快清拆所有構築物，之後卻沒下文，該廠至今繼續經營。他批評地政處拖延執法，縱容機構繼續「博懵」在農地違規圖利。

前年屢接警告去年遭釘牌 工廠續經營

本報記者早前到場觀察，發現該廠規模龐大，主要以鋅鐵搭建，當日見到有工人在廠房範圍工作，惟未能了解廠內狀况。根據地理資訊地圖資料，該廠佔用範圍涉最少5個地段，估計佔用面積近3.5萬平方呎。

陪同記者觀察的實政圓桌立法會議員田北辰說，農地上一般不准搭建構築物，若搭建需向政府申請牌照，政府一般批准作倉貯，或豬舍、雞欄等農業相關用途。他形容地政總署執法不理想，廠方涉違土地用途及牌照條款，「署方去年吊銷該廠牌照後，卻再無任何行動，對廠方沒有阻嚇，廠方又不害怕政府釘契，令法例形同虛設」。他建議署方以累進形式大幅增加違規罰款，變相增加經營成本以加強阻嚇。

地政總署回覆，該個案位處北區坪輋丈量約份第77約地段第1449、1450、1452、1453及1458號，屬俗稱「舊批農地」；據北區地政處紀錄，該等地段早年獲發共3份「農用構築物批准書」及「住用修訂租約牌照」，准許業權人搭建11個構築物作農用及住用用途。但處方實地視察所見，有關構築被用作工業用途，面積、用途及佔用人身分均違反批准書及牌照條款，遂於2018年多次發出警告信，但對方限期後並未糾正，處方去年1月已撤銷批准書及牌照，即有關構築物屬違契構築物。

地署：將發警告信 考慮釘契收地

署方續稱，因需按優次處理眾多執管個案，加上該地段亦出現違規寮屋，故早前未能即時採取行動；經檢視後，地政處短期內將採取執行契約條款行動，包括向業權人發出警告信飭令糾正，若違契持續，會將警告信送交土地註冊處註冊，並考慮採取進一步行動，包括重收該等地段。署方又稱，該等地段有部分構築物是已登記寮屋，登記用途為廚房、泵房、貯存等，但構築物被擴建及違反登記用途，署方近日已向土地業主發警告信要求糾正。

廠方：個案複雜

本報向涉事加藍化學品工廠查詢，對方回覆稱有關個案情况複雜，並稱加藍以往位於元朗的廠房亦曾涉違規事項，但未有正面回應之後如何跟進地政總署行動。

明報記者 黃俊鋒