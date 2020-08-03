女子疑沐浴觸電亡 機電署：接地裝置不合規

料電力裝置短路 非因水爐

中電發言人稱，昨派員到場協助，大廈供電正常，肇因需交由相關部門調查。記者昨午到事發大廈了解，涉事單位仍未解封，有警員於門外駐守，至昨傍晚始解封，單位對開一個電箱部分總掣貼有機電署及中電封條，稱已截斷電源，確保電力裝置安全才可開啟。

電工：用水應先關儲水爐

從事水電維修逾50年的旺角街坊黃先生，受涉事單位業主委託到場協助檢查電熱水爐，惟警員不准內進。據他了解，大廈每層供電量正常，他又稱一般大廈每5年檢測一次電力，估計意外與供電無關。因即熱式電熱水爐耗電量大，劏房多用儲水式電熱水爐。他說，熱水爐煲水後應關掣才用水，但不少人開着爐沐浴，漏電也懵然不知，「呢啲最無辜」。

大廈4樓劏房住戶黃先生稱，習慣煲水後關電掣，故不擔心遇同類意外，又稱「長期開住乜都壞啦」。另一劏房住戶陳小姐說，冬天時因熱水不足，會邊沐浴邊開爐，她居住上址兩年，未曾有漏電意外，但日後會小心。

全港關注劏房平台成員吳堃廉表示，據他觀察，不少劏房的電熱水爐殘舊失修，因維修開支大，租戶傾向找業主幫忙處理，卻遭拖延及推卸，「如果係水龍頭都話無即時危機，但電器失修、拖延，就等同一個潛藏危機」。

事發於前日，36歲姓吳女子被丈夫發現於浴室昏迷，其後證實不治，初步調查懷疑沐浴時觸電。