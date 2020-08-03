明年維園亮燭「不樂觀」 將銷毁名單資料保私隱 李卓人：支聯會五大綱領不變

明報記者 張彤

港區國安法第43條規定，執法部門對於意圖用於犯罪的財產，可凍結、沒收及充公；對懷疑擁有與偵查相關資料者，可要求回答問題和提交資料。全國人大常委會通過國安法後，包括香港眾志等至少7個組織相繼解散或停止在港運作。

作為本港老牌社運組織，支聯會雖決定以靜制動，但國安法始終帶來些許改變。經內部商議，李卓人稱，支聯會將銷毁顯示人名的資料，包括義工名單，強調做法只為保障私隱，非要掩飾什麼。

資產不轉移 「和時間比賽」

加快眾籌建虛擬六四館

今年六四集會被禁，最終改成網上集會，支聯會常委及大批市民亦堅持到維園悼念，支聯會當晚籌得約80萬元，較去年約275萬元大幅減少。李卓人稱，會內現存200多萬元營運資金，數目不多故不會轉移資產，但會加快完成手上工作，包括眾籌設立六四虛擬博物館，「錢一進來就盡快去做，唯一的方法就是和時間比賽」。

紀念館倘取締 最憂難取回文物

「拉人封艇」是李卓人的最壞預想，他說若支聯會因國安法被取締，位於旺角的六四紀念館亦應不復存在。館內文物眾多，包括已故湖南工運領袖李旺陽的舊衣，李卓人只憂慮屆時能否趕及取回文物，「那些是別人很寶貴的東西，我有一點掛心的是，好像對不起天安門母親的家屬」。

尊重自由 連儂牆不遷不拆

紀念館5月推出新主題展覽，扣連「八九六四」與反修例運動——展區中央放置青蛙Pepe和連登豬的頭套；角落裏的連儂牆填滿訪客留言，有人寫上「光復香港，時代革命」。政府上月初發聲明，稱「光時」口號有港獨、顛覆國家政權等含意，李卓人堅持「不遷不拆」連儂牆，「我們尊重人民的言論自由，如果政權不尊重，就等政權來做」。

今年六四維園集會中，有人叫喊港獨口號，當時李卓人稱不會「以言切割」；明年這情境倘重演，李卓人稱不會干涉，但會指那不是大會的主題。李說明年將繼續申請舉辦六四集會，惟不樂觀會獲警方批准。

料將有段高壓日子 籲轉攻為守

「國安法通過後，肯定香港的自由、人權會倒退，有一段艱難的日子」，李卓人認為，政權將會收緊對議會及民間的控制，寄語眾人轉攻為守，「企定定繼續去抗爭，做回以前一直在做的事情，固守陣地」。

駐港國安公署暫設於銅鑼灣維景酒店，一街之隔便是維園——數十年來公開悼念六四的地方。被問會否擔心因犯國安法入獄，李卓人說：「我們都賺了許多年，以前常叫釋放劉曉波、釋放許多人，可能最終有一天，我們也要變成異見人士，那就讓別人去叫一句：『釋放李卓人』吧。」