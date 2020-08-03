常撰文評時政 獨媒創辦人 嶺大葉蔭聰未獲終身合約料明年離任

嶺大：按既定程序客觀審核

葉：校方一貫原因「學術水平不足」

嶺大稱，所有個案均由相關委員會按既定程序和一套客觀準則審核，根據教研人員的教學、研究和服務表現作適當建議和決定；大學不會透露個別個案資料。2002年加入嶺大的葉蔭聰昨稱，按學校Tenure-track（終身制）經過「3+3」合約，需申請實任，他6月底獲通知，申請不成功，僅獲1年合約至2021年8月離職。

至於不獲續聘原因，葉蔭聰稱，有關信件基本上一式一樣，如研究水平不足、未達標等。他稱，大學是社會一部分，感覺到社會政治氣氛，他不知道自己、其他院校教員被「踢走」是否確實涉及政治原因，但大家都自然有此估計。他稱，於大學結構上，高層政治取態比較保守，大學的有校董會或校委會，很多成員由特首委任，而主席亦是與建制派及政府有密切關係的人。

昨撰文批港大炒戴耀廷「史上醜事」

他昨於本報撰文評論港大校委會解僱戴耀廷，形容是「港大史上的標誌性醜事」，顛覆了大學運作原則。他又稱，有理由相信，大學高層以至特區及北京政府，的確想在大學裏「大掃除」；大學高層裏可能真有人有政治任務，有人想討好中聯辦或北京政府，但有更多的人可能只想清除「不務正業」的大學教師。

近年大學屢次發生學者不獲續約爭議，包括浸大社工系講師兼社福界立法會議員邵家臻、浸大政治及國際關係學系前助理教授兼教職員工會主席黃偉國、嶺南大學中文系前助理教授陳雲。