大小黃牛困引水道 消防漁護4小時營救

公牛逾噸重 10人扯大纜拉不動

現場為下花山西竺林禪寺附近，昨早9時許，成年公牛及幼牛被發現困於引水道。消防、漁護署及愛協人員到場，兩隻牛在引水道徘徊，無法自行返回路面，幼牛不時發出叫聲呼喚同伴。救援人員先以繩索將幼牛固定，再合力拉回路面，牠其後自行離去。

拯救人員嘗試用同樣方法救公牛，用繩索套於牛角及身體，將木板放在引水道，拉近與路面距離，但因逾噸重的公牛體積龐大，多次拉扯仍未能成功，其中一次出動10人與牛「扯大纜」，亦未能救回。消防其後破開掛鎖，拉起引水道的部分水閘，引領公牛步行至較接近路面位置，成功讓牠返回路面。因公牛在引水道掙扎時小腿擦傷，漁護署人員為其噴灑藥物後，公牛自行離開。

愛協：水道如迷宮 去年近百宗受困

愛護動物協會發言人指，現時全港共有120公里長的引水道，對野生及流浪動物而言如巨型迷宮；愛協去年共接到99宗動物被困引水道的求助個案，引水道的牆壁幾乎垂直，兩側邊緣亦沒有防止動物誤墮的設施，非動物友善設計，若洪水湧進引水道，受困動物的性命岌岌可危。漁護署表示，就改善引水道的設計，曾向相關部門提供意見。