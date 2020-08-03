涉平賣貴買物業 曾遭會員入稟

本報曾於2018報道，創價學會會員林健忠於2017年4月入稟申請批准以衍生訴訟方式，控告學會19名現任和前任管理委員會成員失職，指管委會於2011年10月將估值最少1.27億元的柴灣宏德居商場會址以8000萬元售出，而同月稍後以2380萬元買入估值不多於1850萬的西灣河恒昌閣物業為會址。

高院於2018年3月15日頒下判辭，裁定入稟人可就「平賣」及「貴買」物業繼續向管委會提起法律行動。學會當時回覆本報查詢表示，判決結果僅代表入稟人就買賣物業可繼續進行衍生訴訟，並非代表管委會成員在物業買賣中必定失職或必須就此賠償，又稱學會已就案件提出上訴。

審計不點名批董事違規受薪

審計報告於2017年揭發政府對慈善機構監察不足，指有慈善機構的董事違規受薪，3年共收取1300萬元薪金，但機構仍享免稅資格。時任稅務局長黃權輝披露該慈善機構獲違規發薪的9名董事，均為該機構職員，包括主任、局長、事務總長等，又稱該機構於1966年註冊，1974年獲批免稅資格，有關資料與香港國際創價學會脗合，本報其時曾致電學會查詢，職員以負責人不在而不回應。