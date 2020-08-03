創價學會經未註冊信託捐出4200萬 九成款項捐海外 涉不符慈善團體免稅要求

稅局：會定期覆查 不披露個別資料

《稅務條例》第88條列明，慈善機構或信託獲豁免繳稅的基本要求包括「利潤是純粹作慈善用途」及「其中大部分並非在香港以外地方使用」。本報向稅務局查詢學會透過「善德教育信託」將3700萬元捐予海外機構有否違例，稅局回覆稱一直對獲確認豁免繳稅的慈善團體定期覆查，若發現有不符合其宗旨活動、收入和財產並非全部用於慈善用途，會要求提供進一步資料，從而決定應否繼續或撤銷免稅資格，局方不時覆查團體是否有應評稅利潤；但基於《稅務條例》公事保密規定，不披露個別個案資料或覆查詳情。

香港國際創價學會2016年被澳門國際創價學會理事長李萊德入稟香港高院，要求全數退還4200萬元捐款，李其後於2018年身故（見另稿）。學會管委會成員顏世芳於去年12月會員大會上稱，沒有退款予李及其家人，並透露學會前年9月14日成立「善德教育信託」（Virtue Education Trust），透過該信託於去年2月底前向7家教育機構捐款4200萬元，包括日本創價大學、美國創價大學及澳門4間中學，香港創價幼稚園亦獲500萬元捐款。

稱信託無申慈善免稅

學會：不認為須披露捐款證據

本報翻查公司註冊處及稅務局資料，均找不到有關「善德教育信託」的註冊或信託登記紀錄。學會2019年年報則表示，完成捐款予7家機構後，「善德教育信託」已解散。

翻查學會自2015年至19年的核數報告，學會於該5年間對外慈善捐款合共不多於20萬元，有會員對學會透過信託捐款存疑，於今年4至6月去信學會，查詢為何要透過信託捐款，以及學會如何將巨款匯至該信託，要求學會披露信託的註冊地、銀行帳戶等基本資料。學會6月回覆該會員稱，「善德教育信託」並非以另設新公司形式成立、亦無申請《稅務條例》第88條豁免，學會「不明白也不認為」須應要求披露匯款支票及捐款證據。

理事長吳楚煜：不會回覆

本報記者於6月及7月曾三度以電郵向學會、管委會及理事長吳楚煜查詢有關捐款事宜，不獲回覆。記者於7月24日到學會位於九龍塘的會址查詢時，巧遇吳楚煜出門，遂當面向他查詢「善德教育信託」註冊地是否在香港、捐3700萬元予海外機構有否違反《稅務條例》等，吳以自己「已經放工」為由，表明「不會回應」，記者遞上名片邀他以電郵或電話回覆，吳楚煜說︰「不會回覆你」，拒接卡片並要求記者停止採訪及拍照。

林卓廷促監管機構調查

民主黨立法會議員林卓廷稱，香港國際創價學會為香港慈善團體，收入來源亦主要來自香港並獲香港政府免稅許可，現時學會透過信託將大部分捐款用於海外，又未能查到該信託註冊地，有關做法「唔係好妥」、「不成比例的海外捐款是否用作慈善也是question mark（問號）」，促相關監管機構調查事件。

明報記者 李以莊