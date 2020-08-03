美卿譴責長期押後選舉 張建宗：絕無政治考慮

瑞士外長：倘摒棄一國兩制 西方更果斷回應

瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）昨接受外媒訪問稱，如中國摒棄對香港實施「一國兩制」的原則，許多在港瑞士公司將受影響，若中方放棄開放的道路，西方國家將更果斷回應。

蓬佩奧憂港不再有選舉

蓬佩奧在聲明形容，押後是個令人遺憾的決定，北京無意履行在《中英聯合聲明》及《基本法》中對香港人及英國的承諾，呼籲港府重新考慮押後的決定，立法會選舉應盡可能接近今年9月6日，並以反映港人意願與渴望的方式舉行，否則香港將走向淪為一個內地城市。

張建宗稱，押後選舉是非常艱難的決定，但估計超過300萬選民同一日內投票，會帶來引發非常高的病毒感染風險。此外，限聚令已收緊至不多於兩人，他認為參選人不可能做任何有意義的集會活動，加上大量內地及海外選民因邊境管制而無法回港投票，以及長者選民因疫情避免前往投票，如期選舉會危及選民、參選人等安全，他說押後選舉亦獲中央支持。

張建宗引述國際選舉制度基金會數據，截至7月15日，62個國家和8個屬地因疫情關係押後選舉，他稱本港押後選舉參考了海外經驗，做法合理和符合公眾利益。

（立會選舉）