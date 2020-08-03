稱遭DQ議員延任尷尬 譚耀宗：人大再討論 大律師會：提請人大衝擊法治 令人震驚

譚：延任屬港府想法 人大決定需尊重

特首林鄭月娥早前稱延續現屆立法會一年為最務實做法，議員遭DQ與其可否繼續任議員無關。譚耀宗昨在無綫電視《講清講楚》形容「這是特區政府的想法」，指遭DQ的議員延任有「尷尬位」：「被選舉主任視為不符合參選資格，但之後又繼續保留（議席）」，常委會將考慮此問題，認為需尊重人大決定。人大常委會將於本月8日至11日開會。

未來或仍需在疫情下選舉，譚耀宗認為選舉機制需修改，如票站內以電子方式投票、內地主要地方設票站，供港人投票、容許郵寄選票、為長者設立關愛隊。對於若容許海外投票，選民是否符合「通常居住」定義，譚耀宗認為大灣區不能當作「海外」，「一河之隔，走過去便是了」，又說社會環境有改變，選民資格的定義也需再考慮。

港區人大代表田北辰認為，過渡的立法會應由全體現任議員「原班人馬」出任，而非成立臨立會，認為這樣才能服眾。

張達明料將設「臨立會」 中央直接任命成員

港大法律學院首席講師張達明估計，人大常委會將會成立「臨時立法會」，由中央直接任命成員，主要由現屆議員出任；或允許現屆議員延任，惟加上擁護《基本法》、效忠特區等條件。他估計遭DQ議員不能延任，又說本港法例沒考慮到立法會真空期，若中央不允許遭DQ議員延任，不會與本地法例衝突。至於在大灣區設票站等，張達明說只要立法會通過便能修改。

立法會部分議案要經出席會議的議員三分之二多數票支持方獲通過，如政改方案、譴責議員議案。有4名現任議員被選舉主任DQ，倘他們不獲延任，非建制派將失去「關鍵否決權」。

馬嶽：倘允內地港人投票 35+難發生

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，議員用「關鍵否決權」的事不多，修改選舉法例只需一半議員支持。倘容在內地港人投票，他認為有助建制派選情，「如果那些人經常在內地居住，我看不到民主派可以如何接觸這些選民」，35+計劃難發生。

大律師會：緊急法合憲否 終院仍未審

大律師公會昨晚發聲明，稱政府沒就押後選舉決定諮詢；至於為何押後一年而非較短時間，公會認為政府未能提供令人滿意的解釋。聲明說，終審法院尚未於《禁止蒙面規例》案件中審理緊急法合憲性，港府用緊急法取消選舉或被裁定不合法。聲明稱，立法會選舉屬港自治事務，批評政府無視《基本法》規定，提請人大常委會處理立法會真空期，違反法治社會要求行政機關的行為有合法性及法律有確定性的原則，對法治帶來衝擊。

（立會選舉）

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