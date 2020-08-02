憂國安法礙交流 美政治工作坊改址首爾

退休教授：恐沒學者敢來

根據工作坊的網頁顯示，香港城市大學公共政策學系副教授鄭煒為與會者之一，但他回覆本報表示不便評論事件。

早前退休的中大生命科學學院前副教授陳竟明表示，國安法實施後，學術界的確擔心，他以港大微生物學系講座教授袁國勇早前要收回文章的事件為例，形容是學術界「好大禁忌」，質疑香港繼續舉辦學術交流會「有沒有國際學者夠膽來？」他稱主辦單位或選擇歐美日韓等學術較自由的地方。

羅冠聰live報平安

稱未收到通緝文件

另外，被警方以涉嫌違反《港區國安法》通緝的眾志前創黨主席羅冠聰，昨晚（8月1日）在facebook開live報平安。他表示自己或身邊的人暫時未受實際要脅，個人精神狀態和身體都不錯。但他說根據內地執行國安法的方式，家人都會受波及，因此需要長時間觀察是否安好。他希望能夠在能力範疇保障自己安全，因不知幾時會發生難以預計的事情。他又稱至今沒有收到任何通緝文件或通知。他重申現時是以個人身分、個人能力工作，亦沒有收取任何資源、資金。

（港區國安法）