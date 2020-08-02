劏房女住戶疑沐浴觸電亡 無按時上班丈夫揭發 鄰居：熱水爐曾漏電

懷疑觸電的36歲女子姓吳，被發現時已昏迷，由接報到場救護員即場證實返魂乏術。意外後，機電工程署已即時派員到場調查。

消防破門搶救 即場證實死亡

現場為花園街158號華園大廈一劏四的房間。昨午5時許，47歲姓劉男子報案，指妻子昏迷浴室。消防員接報到場協助破門進入浴室，由救護員即場證實吳已不治。

據了解，丈夫獲悉吳未有按時上班，致電亦沒有接聽，返回劏房查看時發現浴室門不能開啟，遂報警。警方初步調查，相信吳浴室沐浴期間懷疑觸電，事件無可疑，惟漏電的位置仍有待深入調查。吳的遺體其後由仵工舁送殮房，其死因仍有待剖驗。

工程師：浴室潮濕可導電

有毗鄰劏房住客指，浴室使用電熱水爐，以往曾發現劏房出現漏電，意外後將要求業主檢查電力裝置。

英國機械工程師學會院士、機械工程師盧覺強表示，浴室潮濕，水可導電，較容易出現漏電情况，故必需安裝漏電斷路掣，當出現漏電時，會即時「跳掣」截斷電源，減低漏電時發生嚴重意外的機會。

以往曾發生多宗懷疑熱水爐漏電的奪命意外。2018年9月，60歲女子於元朗屏山坑頭村村屋，用熱水爐沐浴時疑觸電，即場證實不治。2017年4月，50歲獨居男子被發現倒斃於大樹下西路馬田壆村村屋的浴室，警方調查後懷疑他使用熱水爐時觸電。2016年2月，34歲配樂師田浩文，在牛潭尾新潭路新圍村村屋浴，使用熱水爐時疑觸電亡。

明報記者