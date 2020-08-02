戲院重開無期 九展星影匯傳易手

【明報專訊】本港疫情持續，全港戲院自7月15日起需再度停業，重開無期。由合和實業擁有及經營的九展Metroplex星影匯，傳出將更改營運方式，不再由合和直接經營，而改為出租設施予另一院線營運。據了解，經營Cinema City的黃百鳴有意接手該戲院。香港戲院商會副理事長崔顯威指，如轉手消息屬實，乃令人驚訝的消息，但指戲院在疫情衝擊下復業無期，不排除未來有更多戲院倒閉。
合和棄經營 黃百鳴傳有意接手
於2014年開幕、設有9個影院的Metroplex星影匯為合和實業旗下唯一戲院。不過因應第三波疫情大爆發，全港戲院於7月15日需要再次停業，在疫情未受控前，亦未知何時可重開。昨日facebook專頁「電影及娛樂盛事」發文，指合和將於8月後放棄經營，改為向其他院線出租戲院設施等硬件，而現時的員工「去留仍然前途未卜」。
據了解，經營Cinema City院線的黃百鳴有意接辦。本報向合和實業及黃百鳴查詢，至截稿前未獲回覆。
香港戲院商會副理事長崔顯威指在記者查詢前，未有聽聞該戲院業主有意轉手的消息，對此感驚訝，但不諱言在疫情下，租金為戲院最大開支，希望業主可改以分帳等其他方式收租，否則不排除戲院結業的消息陸續有來。