戲院重開無期 九展星影匯傳易手

合和棄經營 黃百鳴傳有意接手

於2014年開幕、設有9個影院的Metroplex星影匯為合和實業旗下唯一戲院。不過因應第三波疫情大爆發，全港戲院於7月15日需要再次停業，在疫情未受控前，亦未知何時可重開。昨日facebook專頁「電影及娛樂盛事」發文，指合和將於8月後放棄經營，改為向其他院線出租戲院設施等硬件，而現時的員工「去留仍然前途未卜」。

據了解，經營Cinema City院線的黃百鳴有意接辦。本報向合和實業及黃百鳴查詢，至截稿前未獲回覆。

香港戲院商會副理事長崔顯威指在記者查詢前，未有聽聞該戲院業主有意轉手的消息，對此感驚訝，但不諱言在疫情下，租金為戲院最大開支，希望業主可改以分帳等其他方式收租，否則不排除戲院結業的消息陸續有來。

（疫情第三波）