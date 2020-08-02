富善邨收冒衛署信 區議員：疑行騙或追債

信中促街坊提供某懷疑確診者行蹤

大埔區議員任啟邦稱，前日傍晚有街坊收到一封印有衛生署標誌的信，信中提到富善邨一單位有懷疑確診者，呼籲街坊留意及提供涉事住戶行蹤的消息，惟內文寫錯大廈名稱，信末有兩個電話號碼，其中一個是手提電話號碼，聯絡人為「陳主任」；信件用一個白色信封寄出，信封上地址為手寫。任形容信件的行文用字及格式錯漏百出，如「辦公」寫成「辨工」，富善邨各樓宇名稱均以「善」字行頭而非「富」字；而衛生署不會向外透露任何確診者的地址，職員一般亦只會留辦公室電話。

任啟邦事後聯絡信中的「陳主任」求證，對方表現不耐煩，未幾掛線。據他了解，同層另有4個單位收到信，向他求助的街坊暫未報警。他估計事件是行騙或追債手段，批評發信人利用市民對疫情的恐慌生事端。

張竹君昨在疫情記者會上澄清並呼籲市民留意，衛生署不會「周圍問」或寄信，通常會用電話向確診者或緊密接觸者查詢。記者昨致電「陳主任」查詢，一名男子接電話，稱要翻查文件，並詢問記者是哪個單位確診，被問到張竹君指衛生署不會寄信，為何街坊會收到信，對方則着記者數小時後再致電查詢。

（疫情第三波）