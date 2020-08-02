超市量體溫職員要分身 部分顧客漏網

百佳：疫情嚴重地區分店設探熱

行會成員林正財昨引述港大微生物學系講座教授袁國勇稱，相信超巿是重要感染源頭，只是因人流多而難以透過追蹤確定。林認為，連鎖超巿作為大機構，沒有理由想不到其處所內有傳播新冠病毒危機，且最新海外研究顯示三分之一感染是透過接觸引致，他促請超巿做足在入口量體溫及提供搓手液。

百佳超市回覆稱，大部分位於疫情較嚴峻地區的店舖，包括慈雲山、黃大仙、彩虹、深水埗、紅磡、觀塘、將軍澳、荃灣、沙田及大埔等，顧客進店前必須量體溫，並張貼告示提醒顧客各項防疫措施，亦已供消毒搓手液。惠康未有回覆查詢。

本報記者昨午到多區共7間百佳觀察，全部有提供酒精搓手液。馬鞍山廣場及碩門邨分店均沒有職員為入店顧客量體溫。黃大仙鳳德邨、鑽石山荷里活廣場、彩虹坪石邨、深水埗西九龍中心共4間百佳，門口張貼告示稱會為顧客量體溫，當中荷里活廣場及西九龍中心兩店均有職員站在門口為顧客量體溫，而鳳德邨分店雖有職員量體溫，但不時走開處理其他工作，令部分顧客成漏網之魚，沒量體溫便進店購物，而坪石邨分店則未見職員為顧客量體溫。另外，馬鞍山雅濤居、碩門邨及鑽石山龍蟠苑的惠康超市都沒有職員為顧客量體溫，但有提供酒精搓手液。

百佳8月2日向本報澄清，於疫情較嚴峻的地區如沙田、黃大仙等大部分店舖為入店客人量體溫的措施，是由上周開始實施。

（疫情第三波）