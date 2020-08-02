超市量體溫職員要分身 部分顧客漏網

【明報專訊】上月最少有兩名新冠病毒確診者為百佳職員，衛生防護中心亦曾指不能排除部分確診患者透過接觸超巿等商店內物件傳播病毒。百佳超巿昨回應本報查詢稱，由昨天起在疫情較嚴峻的地區如沙田、黃大仙等大部分店舖為入店客人量體溫，但本報昨到沙田兩家分店及坪石分店，皆未見有為進店顧客量體溫，而曾出現確診個案的黃大仙鳳德邨百佳，雖有職員負責量體溫，但不時需走開處理其他工作，不少顧客成漏網之魚。
百佳：疫情嚴重地區分店設探熱
行會成員林正財昨引述港大微生物學系講座教授袁國勇稱，相信超巿是重要感染源頭，只是因人流多而難以透過追蹤確定。林認為，連鎖超巿作為大機構，沒有理由想不到其處所內有傳播新冠病毒危機，且最新海外研究顯示三分之一感染是透過接觸引致，他促請超巿做足在入口量體溫及提供搓手液。
百佳超市回覆稱，大部分位於疫情較嚴峻地區的店舖，包括慈雲山、黃大仙、彩虹、深水埗、紅磡、觀塘、將軍澳、荃灣、沙田及大埔等，顧客進店前必須量體溫，並張貼告示提醒顧客各項防疫措施，亦已供消毒搓手液。惠康未有回覆查詢。
本報記者昨午到多區共7間百佳觀察，全部有提供酒精搓手液。馬鞍山廣場及碩門邨分店均沒有職員為入店顧客量體溫。黃大仙鳳德邨、鑽石山荷里活廣場、彩虹坪石邨、深水埗西九龍中心共4間百佳，門口張貼告示稱會為顧客量體溫，當中荷里活廣場及西九龍中心兩店均有職員站在門口為顧客量體溫，而鳳德邨分店雖有職員量體溫，但不時走開處理其他工作，令部分顧客成漏網之魚，沒量體溫便進店購物，而坪石邨分店則未見職員為顧客量體溫。另外，馬鞍山雅濤居、碩門邨及鑽石山龍蟠苑的惠康超市都沒有職員為顧客量體溫，但有提供酒精搓手液。
百佳8月2日向本報澄清，於疫情較嚴峻的地區如沙田、黃大仙等大部分店舖為入店客人量體溫的措施，是由上周開始實施。