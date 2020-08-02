餐飲業團體籲堂食全用綠色即棄餐具

稱300間食肆願響應 料最終近千

徐汶緯稱，取名「天使行動」是因為第三波疫情有很多中老年群組或茶餐廳群組，他有感飲食業界被市民「妖魔化」，希望告訴大家飲食業不是播毒源頭，「為飲食業正名」。他說，口頭向查詢業界後，約二三百間食肆初步願響應，相信稍後陸續擴大計劃，會有近千間食肆響應。

轉用即棄餐具惹環保問題，徐呼籲響應食肆用可以回收的即棄飯盒。他說傳統飯盒約1元至1.5元一個，環保飯盒則1.8元至2.3元，「如不做的話，客人對你無信心，無埋這些生意」。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍曾表示擔心食客不慣自行清理餐具並回收至垃圾桶，徐表示對香港人有信心，「相信香港人很自律」。

員工借錢度日 業界再促設失業援助金

另外，飲食業界職工總會主席郭宏興昨在商台《星期六問責》表示，在宴會生意停滯下，不少飲食業界員工於2月至5月都需放無薪假，「斗零（收入）都無」，而保就業計劃未能直接惠及僱員。他說從事飲食業數十年，「未試過好似今年咁恐懼」，有旗下會員難以維生之餘更需向老闆借錢。他與零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞均呼籲政府盡快成立失業援助金。

（疫情第三波）