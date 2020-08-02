都會駅女患者確診前去11處 涉文華東方、海港城多間食肆

昨62宗涉家庭朋友聚會

昨增125宗個案中，有62宗涉家庭或朋友聚會。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，家庭群組佔一定數量，除了同住家人，亦有延伸家庭成員感染，例如祖父母、小朋友、姨媽姑姐等，有關個案周末多家庭聚集。她說，一旦有人確診，其他家庭成員很大機率受感染，建議暫停家庭聚會一至兩周。

據衛生防護中心昨更新資料，一名57歲女子（第2990宗）曾涉足13處地方，她7月23日發病，29日公布確診。其住所包括都會駅7座及黃大仙翠竹花園9座，她另曾到11處，包括文華東方酒店文華廳、海港城Amelia、唐人館、國際廣場炊公館、K11「蓮苑」等。

張竹君嘆不夠人手追蹤個案

另外，屬雅蘭中心稻香群組的57歲女子（第3163宗），她早於7月9日發病，至前日（31日）才被公布確診。張竹君表示要再查核，「有可能是病過又好番，一直無check，然後走去check」。

被問衛生防護中心有否夠人手追蹤個案，張竹君嘆道：「當然不夠，永遠可以做得更好，你想像我們得一兩宗個案時，可以做得很徹底，現在有百幾二百宗個案，好難好似得一兩宗個案時那種做法。」

另外，繼7月28日順豐速運有一名行李寄存助理確診，順豐昨稱，一名已離職的機場行李寄存及送遞客戶服務員於7月31日確診。薩莉亞意式餐廳亦稱，大埔大元村分店一名兼職確診，該店已暫停營業。

（疫情第三波）