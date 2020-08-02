環團：禁堂食膠餐具倍增 日棄5000萬 遭食環警告 食肆取消推行自攜器皿

明報記者 馬耀森

料堆填區年收182億件 佔固體廢物重量3%

本港棄置堆填區的塑膠餐具垃圾量不斷上升（見表）。綠惜地球環境政策倡議總監朱漢強引述環保署數字，2018年本港每日棄置在堆填區的塑膠餐具重約169公噸，相等於約2700萬件，料7月中禁晚市堂食，加上外賣平台成熟等因素下，每日棄置塑膠餐具量增至逾5000萬件，換言之堆填區每年接收約182億件塑膠餐具，佔整體都市固體廢物重量近3%，他認為並非小數目。

叙福樓：食環警告顧客不得接觸外賣食物

自今年初爆發疫情，市民減少外出用餐，政府亦推出對食肆堂食限制等防疫措施，疫情下外賣訂單大增。黃傑龍對本報表示，政府早前澄清禁堂食規例下，顧客仍可在食肆內等候領取外賣，故在其集團分店繼續推行自攜餐具措施，約一兩成顧客自攜餐盒買外賣。然而，上月23日晚上約7時，有食環署職員巡查其中一間分店，警告及提醒根據現行法例，顧客在禁堂食時段，只可在指定等候區等外賣，不得在餐廳內接觸食物，「佢（食環署職員）咁樣講，嚇到買外賣個客即刻走咗」，而他在沒有其他替代方案下，無奈取消自攜餐具買外賣安排。

黃傑龍表示明白現時疫情嚴峻，防疫應放在首位，但如情况可行，亦應鼓勵及協助市民減廢。

食環署回覆本報查詢時表示，根據持牌食肆的持牌條件，如持牌人以外賣方式供應食物或飲品予顧客帶離處所食用，所提供的食物容器必須能抵抗食物高溫及酸度而不會釋出有毒化學物質、餐盒在使用前必須存放在可防塵、防鼠及防蠅的容器內等。對於黃傑龍指食環署稱市民在餐廳內將外賣倒入自備餐盒做法不理想，被問到有何執法理據，該署表示，如發現有這種情况，會即時勸喻食肆負責人，但未有回應會否檢控。

環保署籲「走塑」 環團批部門矛盾

環保署回覆本報查詢時表示，明白在疫情期間要避免外出，會有較多市民選擇買外賣，但市民亦應盡量在可行情况下少用即棄餐具，例如不索取膠袋或即棄餐具，如情况許可，更可自備盛載器皿。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，顧客自行將食物倒入自攜器皿，即使有戴口罩，傳播病毒風險相對較食肆提供外賣盒為高，顧客逗留在餐廳內的時間亦較長，增加傳播病毒風險。他認為現時疫情仍嚴峻，無奈要取捨，在短期內控制疫情更為重要。他說明白不少市民希望減廢，他亦支持環保，認為市民在家用膳後可清洗即棄膠盒及回收，亦可達到減廢效果。

朱漢強認為，疫情持續，市民買外賣成為新常態，棄置塑膠餐具勢必成為日益嚴重的環境問題，惟過去半年幾乎未見政府推出針對措施，令不少願意「走塑」的市民感到挫折，希望政府部門在推出防疫措施前加強溝通，以免出現矛盾。

（疫情第三波）