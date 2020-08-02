派員助檢測 范鴻齡稱中央支持「天大喜訊」

范鴻齡表示，香港是一個外向的經濟，跟全世界有很大聯繫，現在海陸空的來往分別由往常數十萬人，減至每天雙向僅2000、3000人，一旦稍為放鬆，難保不會有第四波、第五波疫情，故一定要做好最壞打算。對於第三波疫情，他指今次年長確診者比例不小，很多屬八九旬老人，治療較難，住院日子較多，這最令人擔心。

隔離病牀方面，鯉魚門公園度假村及亞博館分別增加350及500張牀，增幅逾五成，有需要可在亞博再加，「天大的喜訊就是中央政府肯支持我們，在香港多建多一點臨時醫院」，讓病牀數目快速增長。

醫局發稿認同選舉押後

員工陣線質疑過往沒發聲

他表明中央的支持能「幫大忙」，因原來裝備每天可做2500個檢測，現可增至6000個，而本港檢測的瓶頸不是試劑，而是人手問題，因工作人員已24小時工作，故中央派員來幫忙做檢測屬「很好的消息」，又感謝國家在2月「開綠燈」，將醫護需要的保護衣送來香港。

另外，醫管局前晚發稿認同有關選舉的防疫安排，香港醫管局員工陣線主席余慧明在facebook質疑：「豁免檢疫又唔出聲喇，中國專才馳援香港又不願置評喇，限堂食令你又唔話贊成？」被問為何發上述聲明、之前防疫措施沒發聲明、日後政府推措施會否發聲明等，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，作為醫護，希望有減少人群聚集措施，減少社區感染及紓緩醫院壓力。

（疫情第三波）