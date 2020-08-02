明愛內科醫生初步確診 潛伏期上班

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該內科醫生最後於7月31日上班，與他同住家人當晚確診，他昨（1日）早開始不適、喉嚨痛，遂到急症室求醫，至下午初步確診。何稱，他曾接觸病人，工作時有戴外科口罩，注意手部衛生，他曾接觸的病人及醫護尚待追蹤。

明愛醫院內科13A病房早前有兩名病人確診，包括一名於7月27日確診的63歲男子（第2688宗），以及入住該病房的一名93歲元州街敬福安老院男院友（第2604宗）。

專家倡追蹤曾接觸病人員工

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，難估計該醫生是院內感染再傳給家人，還是家人傳給他。他說，發病前兩日都有播毒風險，該醫生昨天發病，之前仍上班，雖然他接觸病人時有做好感染控制措施，但不是完全沒風險，尤其應追蹤該醫生接觸過的長者及長期病患者，這些病人在醫院留醫時間較長，若被傳染而又不及早找出，可致院內爆發。他又說，與染疫醫生共事者被感染風險比病人更大，因同事間較多接觸，可能一起吃飯、長時間共用辦公室等，應做好員工追蹤。

屯院八旬病人感染

同格患者、清潔工須檢疫

另外，屯門醫院一名有長期病的81歲男病人確診，他曾到急症室病房。何婉霞表示，經追蹤後，有兩名住同一病格的病人被列為緊密接觸者，其中一人已出院；另兩名員工清潔洗手間時無穿上合適裝備，被列為緊密接觸者要檢疫。

瑪麗醫院昨晚公布一名在S座1樓繳費處負責櫃枱收費的文職人員初步確診，她前日發病求醫，昨午檢測呈陽性，今早9時起關閉S座1樓繳費處服務14日。

（疫情第三波）