直銷群組再增7確診 或百人須檢疫 將軍澳醫院確診者「走失」1小時

另外，繼有確診者在等送院期間離家後，昨有初步確診者離開醫院1小時。醫管局稱，將軍澳醫院一名58歲男子昨到該院接受檢測，得知初步確診後拒絕入院並於晚上7時半自行離開，醫護嘗試阻止不果，該病人1小時後自行返回醫院急症室，送到隔離病房接受治療。

稱到新蒲崗收拾財物

58歲男自行返回急症室

警方稱該男子當時聲稱要返回新蒲崗辦公室收拾財物，醫院職員見狀報警，警方其後到場，在醫院門外截獲該病人，他當時剛下的士。西貢區議員馮君安促請院方或警方公布該病人逃走後到過哪些地方，指他途經的地方和接觸到的人會有感染風險。

本港累計3397宗個案（包括1宗疑似），昨有70多宗初步確診。在125宗昨新增確診中，有1宗英國輸入個案。本地個案中，45宗源頭不明，79宗與之前個案有關。旺角怡安閣「Star Global」昨增7宗感染，連同前日確診和追蹤回之前確診的個案，群組已有17人確診，大部分是該公司員工，當中一兩人無到過怡安閣，是密切接觸者。

Star Global染疫者多年輕女子

病情輕或續傳播

張竹君說，Star Global曾辦20人培訓，怡安閣辦事處地庫曾有100多人到訪，由於該公司疫情爆發嚴重，若找到曾到訪者，會安排隔離檢疫。她說，該公司在怡安閣及太子多次開會和培訓，參與者有時沒戴口罩，或因此引起爆發；且不少染疫者是20至30歲女子，她們病情輕微，有很多活動，或因此繼續傳播。她又稱已找警方協助，調查該公司其他辦事處地址。

大型培訓成漏洞？ 張：屬工作場所

至於該公司舉辦大型培訓有否違反限聚令，張竹君沒正面回應，稱怡安閣應是工作地點，亦有培訓，但暫不確定實際有多少人。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，百人培訓是否違限聚令，要視乎當局將其辦事處當成工作場所還是公眾場所，若是工作場所便獲豁免。至於限聚令有否漏洞，梁認為任何措施都有漏洞，難以要求辦公室遵守兩人限聚令，但今次反映部分公司沒避免公司內人群聚集，值得所有公司警惕。

專家促公司警惕 避員工聚集

梁又稱，Star Global多人確診，或有和其他人接觸、將病毒進一步擴散，且在不同日子都有人培訓，料群組會進一步擴大。他形容，社區中若出現類似Star Global的「脆弱環節」，有可能出現超級傳播，令疫情急速惡化至失控。

面對連續11日確診過百，張竹君形容近日確診數字仍「高處橫行」，暫未見已推措施有明顯成效，但估計要再觀察一段時間，「市民和政府做的事（是否）有成效，因為有潛伏期，都要看長少少時間，因為潛伏期可以長到一兩周，以及（確診）基數很大，如某些個案去了一些較多人、有機會暴露在很多人的地方再傳播，隨時會再大爆發」。

明報記者

（疫情第三波）