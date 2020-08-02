內地先遣隊7人今到港 港府擬覓地讓中央助建院

國家衛生健康委員應港府要求，由廣東省公立醫院選派約60名臨牀檢驗技術人員已組成內地核酸檢測支援隊，7人率先今來港助開實驗室；方艙醫院支援隊則由武漢選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長、建築和設計專家，為改裝亞博分享經驗。

曾赴武漢抗疫 港商攜5萬試劑返港助檢測

特首林鄭月娥昨在商台稱曾「親自寫信給中央要求幫助」，全民檢測方面則需評估，推措施容易，要看有否足夠配套令措施「平穩落地」；中央會在短時間助港將亞博變「方艙醫院」，港府亦考慮覓地，可能讓中央建全新臨時醫院。有行會成員稱，在空置地皮上建院是選項之一，但亦可建於室內，例如亞博館仍有其他展館，也可考慮用會展。曾在武漢抗疫的港商、武漢亞心總醫院董事長謝俊明（圖）已回港協助檢測，他向本報表示已從武漢帶了5萬核酸檢測試劑來港，待港府認可，該院10至20名化驗師亦會來港，期望本月15日或之前助港人做檢測；武漢化驗師可到私人化驗所做助手，但需與港府協調。

行會成員：未聞內地人員直接參與治療

余慧明：港不缺醫護 只資源錯配

立法會衛生事務委員會主席蔣麗芸認為，內地助全民檢測有助找出隱形和源頭不明個案，助盡快恢復經濟活動。她又認為可商討一旦香港不能應付，如何分流病人至大灣區。

外界關注內地會否派醫護來港，有行會成員稱，沒聽聞內地來港的團隊會提供包括直接為病人護理或治療的工作。醫管局員工陣線主席余慧明認為，可考慮用荒廢的港中醫院，私院有設施及人手，可考慮徵用，香港不缺醫護，只是資源錯配；而內地醫護以簡體寫紀錄，本地培訓以英文為主，易致溝通障礙或延治療時間，更有出錯風險。

蔣麗芸批評業界「救命之際仍說這些說話……今次內地派的是專家，內地防疫經驗首屈一指，我們說謝謝都來不及，不要太保護自己的專業忽略市民的權益」。衛生事務委員會副主席陳凱欣認同，內地人員來港有助紓緩港醫護壓力，但促港府解釋清楚他們的工作和法例問題，免惹誤會。

醫協：建方艙醫院不如做好檢疫化驗

公共醫療醫生協會會長馬仲儀強調，現醫護能應付公院需要，與其增建更多「方艙醫院」，應做好邊境檢疫和化驗，「不要再製造第四波疫情」。私家醫院聯會主席何兆煒稱，私院隔離設備無論數目和使用情况都不能對醫管局帶來有意義幫助，很多病人如產婦希望到沒新冠肺炎的醫院，當醫管局集中應付疫情，私院可彌補這方面缺陷，這是現有醫療制度在疫情下最佳資源運用安排。

（疫情第三波）