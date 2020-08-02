亞博治療設施昨啟用收22患者 天花滴水

未肯定內地先遣隊會否到場

李立業稱，現有14名醫生、50名護士、20名醫護助理及8名文職在場，場內沒有內地醫護，料本周六將增至28名醫生；被問到能否肯定內地先遣隊隊員不到場，他答「暫時答不到」。李稱難預料1號展館何時會住滿，若以近日每天逾百宗確診計，或一至兩周已滿，但需視乎確診者年齡及狀况。

500病格隔板劃分 上半透明方便監察

醫生：憂感染不用布簾

18至60歲確診者會送到亞博分流，嚴重者轉送入院，輕症留醫亞博。亞博1號館將男女病格分成左右兩邊，確診者可自由走動，惟不可到異性區域；病格以隔板劃分，隔板上半部透明，不設布簾，故各病格可被一覽無遺。李立業解釋是感染控制考慮，有布簾就要更換，且令空氣流通不理想，考慮到確診者心理壓力大，故盡量不局限其走動空間，另設共用空間供休息。

入住者登記後，要到護士站、見醫生，並獲發卡。場內設有8台維生指數量度機，可持卡自行檢測血含氧、血壓、體溫、心跳等，參數會在2號展館外的中央控制中心熒幕顯示。醫院管理局總護士長梁明表示，醫護在場外讀參數，護士每天以視像會見患者，有需要會派員入內，但不例行巡房，病格上方透明板方便觀察病人，場內設閉路電視，會盡量不拍病格，「巡視效果比巡房更佳」。

自助測維生指數 視像觀察不巡房

入住者須每天留深喉唾液樣本、隔天照X光及每3天驗血，李立業稱連續兩次驗出陰性便可離開。場外設31個廁所，冲涼間本周中將由6個增至24個，兩者均每4小時清潔一次。昨日所見場內天花板滴水，李指是因溫差所致，梁明稱已向亞博反映。

（疫情第三波）