一日7死紀錄新高 累計34死 第三波佔27

88歲翁氣促入院不治 後列初步確診

新增7名死者全部有長期病，包括一名在伊利沙伯醫院的79歲男病人（第2896宗）、屯門醫院的89歲屯門康和護老中心黃金分院女院友（第2705宗）和90歲女院友（第2703宗）、瑪麗醫院的86歲港泰護老院男院友（第1473宗）、東區醫院的79歲女病人（第3201宗），以及伊利沙伯醫院的92歲女病人（第2246宗）。

此外，一名有長期病的88歲男病人前晚因氣促入院，住單人病房，取樣本做檢測，至昨晨5時半離世，昨早初步確診。

醫局：港危重個案死亡率低於5% 屬偏低

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，第二波疫情時病人多數是從外地返港留學生，第三波接收的病人多數是長者，不少都有長期病，慢性病患者染疫後出現併發症機率較高。她說，本港至今有3000多宗個案，死亡率約0.9%，與外國相比不是太差；危殆和嚴重個案的死亡率小於5%，外國多為10%至20%，本港數字暫時偏低，會繼續密切留意情况。

（疫情第三波）