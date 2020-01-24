特首認船員檢疫漏洞 醫護促問責 議員指難辭其咎 倡仿SARS基金賠償死者

本港自6月15日起零本地個案，保持20日，至7月5日再現本地個案，並揭出「彬記群組」，至今未受控。4名政府抗疫專家顧問先後提出第三波源於免檢疫，特首林鄭月娥昨在商台解釋，如所有進入香港人士都要隔離14天會影響很多，如食物供應，讓船員來港換班是基於人道理由，有要求「密封式換班」，即飛機到港後要即上船，落船後要即上飛機，不過在「執行上有漏洞」，有些海員走到社區，但她形容每場社區爆發都「不是單一原因」。

政府：豁免由運房局提出 食衛局評估風險

港府早前稱豁免檢疫安排於6月擴大，包括不在港處理貨物裝卸的貨船船員換班。政府發言人回覆，豁免由運輸及房屋局按政策及運作需要提出，而食物及衛生局負責風險評估，然後向政務司長建議，司長考慮了貨船船員情况等批准豁免。不過政府無回應相關執法數字。

公民黨郭家麒稱，免檢疫漏洞致第三波，是港府錯誤決定導致，反問「這些長者（第三波死者）本身是否需要死？」郭續說，至今無法知悉誰下達船員免檢疫決定，但林太身為抗疫督導委員會暨指揮中心主席，對失誤是難辭其咎，要向死傷者和家屬道歉之餘，應效2003年政府成立沙士信託基金向死者賠償，是承認錯誤和責任的姿態，「這是一個官員對受苦之人的基本回應，如無道歉、無賠償，很卑鄙無恥」。

醫管局員工陣線主席余慧明批評，如不堵截源頭令香港有大規模爆發，第一波時無封關「僥倖」捱過，早前仍無堵截免檢疫漏洞致病毒流入，引發第三波，「（新增死亡）20多條人命，是因政府的不作為，全部應由林鄭負責……不單要向港人道歉，這班子處理得如此差，以林鄭為首的問責班子應下台」。

蔣麗芸質疑爆疫涉遊行初選

郭家麒反駁沒確診個案相關

立法會衛生事務委員會主席蔣麗芸認為，政府去年12月已開始行動應對疫情，盡了最大能力，現在看船員機組人員免檢疫「出事」如「馬後炮」，「已過去的事，政府檢討中，現在應齊心向前看如何解決問題，應用正向態度應對」。她又質疑七一遊行後和泛民初選後爆疫是否有關，但郭家麒反駁至今沒個案因遊行或初選確診。

禁堂食首日情况「非常不好意思」

被批朝令夕改 林鄭：從善如流

另就全日禁堂食一日後又放寬，林太承認「考慮公共衛生、對經濟、企業的影響和市民需要之間，未做得好平衡，以致出現了7月29日第一日全日禁堂食生效的情境，我們是非常不好意思，在30日早上已決定政策要調校，希望大家理解不能百分百掌握政策出來的效果，亦可能有疏漏……我們有勇於改善的精神」。她認為政府是「從善如流」但被批「朝令夕改」，呼籲各界放下分歧。就推遲立法會選舉，林太認為「遲了一年都可以選舉、投票，但疫情擴散令更多人感染、長者重病、離世是不可接受」，無把握可辦到安全的選舉。

明報記者

（疫情第三波）

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