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2020年8月1日星期六
港聞二
與鄭若驊意見不合 刑檢專員請辭 函囑同事秉行公義 梁卓然：律政司從不力爭定罪
主理七警案佔中九子案 曾稱檢控沒政治壓力
中央派員來港 助大規模測毒 港府未回應如何保私隱 專家：沒大量配套成效低
樣本倘交內地 病人組織倡編號代身分
伊院疫情涉5源頭 醫生：盡量驗入院者
執枱專員
等入院確診者出街兩小時 揭無例管 入院後方發隔離令 專家促派電子手帶
警一度拒受理 報案中心：你點知人哋真係確診
第三波20人死 涉安老院佔8
內有美食廣場 酒店夜開宴會廳供進食 晚上無人用 食環：未發現違規
曾辦百人講座 直銷公司11人染疫 指講者無戴口罩 參加者赴急症室驗毒
倘天氣惡劣 鯉魚門病人或轉東院
20年首直掛3號波 未來數天驟雨雷暴
紅會員工初步確診 醫生憂打擊捐血信心
警引國安法通緝流亡羅冠聰黃台仰 指6人涉煽動分裂勾結外國 德國暫停引渡
鍾翰林4人准保釋 警限出境令刪信息檢取唾液
8．31事件11個月 警太子站外拘5人
「天下制裁」推速龍 家庭司機襲警罪成
掌摑警二代罪成 警長判囚3個月
車房3死爆炸案 技工誤殺罪成
裸照遭舊愛廣傳 13歲女糾黨施襲判感化
外婆誤殺孫囚5年 官：生母要負責 指被告人格有問題缺同情心
隔代照顧過來人 身體漸差感無助 孫女漸長難管教 陳婆婆：我揹唔起個責任
顧委會指港台須宣傳國安法 促寫入守則
廣播處長展開招聘 陳建強：編輯自主非無底線
尊子漫畫
【Emily】CY否認全家英籍 話保留告誹謗權利 之鋒籲高官響應放棄外國護照
【Emily】網民質疑洗手歌抄嵐 食安中心話cosplay
【Emily】陳梓維話選九西 網民嗌唔好
【Emily】盧偉國呢頭寄競選資料 嗰頭選舉押後
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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