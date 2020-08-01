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港聞二

廣播處長展開招聘 陳建強：編輯自主非無底線

【明報專訊】67歲的廣播處長梁家榮明年8月退休，政府昨展開招聘廣播處長一職，要求任職高層職位、曾任職廣播業或與傳媒相關範疇最少15年等。港台機構傳訊組總監伍曼儀稱，梁家榮上次續約時已表明不希望70歲仍上班。香港電台顧問委員會主席陳建強則評價梁家榮已盡力，但凡事不能盡善盡美，「可以做得更好」，認為廣播處長最重要是恪守《香港電台約章》及遵守法律，包括《港區國安法》。

廣播處長招聘廣告已在報章刊登及上載至政府網頁，政府亦已發出內部職位空缺通告，邀請屬實任首長級薪級表第二點或以上、或屬同等職級的在職公務員申請。申請人須是本港永久居民，有最少15年任職高層職位的經驗，曾在大型公營或私人機構任職更佳；曾任職廣播業或與傳媒相關範疇最少15年；可應付公共廣播服務演變及廣播行業和市場科技發展帶來的變化等，8月28日截止申請。

指顧委會不會就人事編排給予意見

早前以健康理由請辭的署理副廣播處長（節目）陳敏娟9月1日離職，陳建強稱接連有高層離任對港台管治有衝擊，但港台機制行之有效，故有充分信心。

至於如何評價梁家榮，陳形容梁是「老行尊」，但近年政治環境及疫情，工作艱巨，相信梁已盡力，惟凡事不能盡善盡美，但總體評價屬正面，「可以做得更好，若做得更好，就不會被警告或嚴重警告，社會上不會這麼多聲音」。陳表示顧委會不會就人事編排給予意見，招聘應交政策局處理，但他認為廣播處長最重要是恪守《香港電台約章》及遵守法律，包括《港區國安法》，且強調編輯自主並非無底線。

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