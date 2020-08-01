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港聞二

顧委會指港台須宣傳國安法 促寫入守則

【明報專訊】香港電台顧問委員會昨舉行今屆顧委會最後一次會議，顧委會主席陳建強會後稱，港台有責任協助政府做好《港區國安法》的宣傳和教育，並在會上提出港台將相關經驗和知識寫入港台《節目製作人員守則》，廣播處長梁家榮表示《香港電台約章》和《守則》已足夠處理港區國安法要求。陳又引述梁稱因應疫情，料最快9月才就《頭條新聞》重啟檢討機制。有頭條新聞主持料今年內播放新一輯機會微。

引述梁家榮指現守則足夠處理國安法

陳建強說，港台作為公營廣播機構，有責任協助政府做好港區國安法宣傳和教育，建議港台將經驗和知識寫入守則，他引述梁家榮回應稱目前約章和守則已足夠處理港區國安法要求。

早前港台節目《左右紅藍綠》和《頭條新聞》被通訊局分別發出「嚴重警告」和「警告」，顧委會認同通訊局稱節目煽動仇恨，認為不應再發生，亦見梁落實約章方面有嚴重落差，冀梁跟進。顧委會亦向梁提出4個方向，包括加強內部監管、信譽風險管理、領導管理及加強與顧委會溝通，梁承諾跟進。

最快9月檢討《頭條》 主持料年內復播機會微

至於檢討《頭條新聞》，陳建強引述梁稱最快9月重啟檢討機制 ，將按守則及約章檢討節目內容、製作程序、表達方式、人手安排。陳期望港台續守約章，製作高質節目，避免再違反約章遭通訊局懲處和社會批評。

《頭條新聞》主持之一曾志豪表示，對現時香港整體形勢並不樂觀，相信檢討「不似會有合理結果」，又稱若有心檢討節目應與節目製作人溝通，但現未見有此安排，不知檢討方向、要求、目的，難料檢討需時多久，但他相信今年內播放新一輯《頭條新聞》機會微。

港台節目製作人員工會主席趙善恩回應，港台製作需合法，看不到將「宣傳港區國安法」寫入守則的理由，重申港台要扮演傳媒角色，不宜用「宣傳機構」這把尺量度。

顧委會日前收到立法會議員何君堯信件，指《鏗鏘集》「7．21誰主真相」節目訪問他時不夠全面，對其無理批評，陳表示理解何的感受，但要全面了解事實才可判斷，會嚴謹和嚴肅處理，有關意見已交管理層按既定投訴機制處理。陳引述梁在會上感謝何應邀受訪，承認僅半小時節目難平衡各方聲音，但十分欣賞港台記者於訪問保持禮貌。

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