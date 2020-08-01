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隔代照顧過來人 身體漸差感無助 孫女漸長難管教 陳婆婆：我揹唔起個責任

【明報專訊】一宗罕見的外婆殺孫案，揭示祖父母輩隔代照顧孫仔女的困難和辛酸，現年72歲的陳婆婆（化名）便是其中一人。面對日漸成長的孫女，陳婆婆說漸難管教，加上健康變差，說自己感到無助，亦不想繼續擔起照顧責任，認為政府未有留意他們的需要，只能「靠自己」。

陳婆婆的丈夫中風，需以輪椅代步，二人育有3子，長子患有中度智障，早年已搬進院舍居住，二兒子與妻子則育有兩名女兒，惟夫妻倆長居內地，更不時四處搬家，為免影響孫女成長和學業，陳婆婆先後將當時只有3歲和7歲的孫女接回港定居，孫女至今已分別就讀中二和五年級。

長孫青春期：你都唔係我阿媽

隨着長孫女踏入青春期，陳婆婆既擔心孫女成績，更擔心她誤交損友，惟礙於祖母身分，陳婆婆有感管教難，孫女曾直言「你都唔係我阿媽」，自己亦因教育程度低，未能輔導孫女學業。除此之外，陳婆婆近年健康轉差，患坐骨神經痛，更曾預備飯菜期間，血壓突然飈升，令她料理家中大小事更為吃力。

陳婆婆表示，照顧孫女責任重大，認為自己已「揹唔起個責任」，「如果出去闖咗禍，（孫女父母）會怨死自己一世」，她不希望繼續擔當照顧者的角色，同時認為政府未有留意隔代照顧者的需要，形容除了間中將細孫女交由社區中心託管外，目前只能繼續「靠自己」。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指出，雙職父母增加、工時長和離婚率高等因素，導致本港隔代照顧變得普遍，部分社福機構目前設隔代支援服務，惟父母將小孩交由長者照顧時，應留意對方身體能否勝任照顧者角色，以及持續關注對方身心狀態，雙方亦應互相分工，讓長者擁有休息空間。

假如長者有精神病紀錄，或需長期服藥，她不建議家長將小孩交由長者單獨照顧，建議家長如再無能力照顧子女，應尋找社工協助。

相關字詞﹕祖父母 隔代照顧

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