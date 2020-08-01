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外婆誤殺孫囚5年 官：生母要負責 指被告人格有問題缺同情心

【明報專訊】長期患抑鬱症的外婆自細女搬離家後，一直獨力照顧6歲外孫，惟因對方「坐唔定」等行為，誤以為對方患精神病，最終前年在時鐘酒店以背囊帶勒斃對方。陪審團早前未能就謀殺罪達成有效裁決，控方則接納外婆改認誤殺罪。法官形容本案屬悲劇，死者生母應負上部分責任。外婆雖疼愛外孫，但除了受抑鬱症影響，自身亦有人格問題，加上犯案涉一定程度計劃，終判她入獄5年。

求情稱受抑鬱影響 獲女兒原諒

官稱不被求情打動 憂被告精神着覆診

辯方求情稱，被告簡桂芳（55歲）受抑鬱症影響，錯誤地以為外孫鄭霆軒（終年6歲）患精神病，霆軒生母亦已原諒被告。法官杜麗冰表示自己不被打動，認為霆軒生母應負上部分責任，形容她明知被告有精神問題，仍將兒子交由對方照顧，且不提供任何支援，導致被告需從事3份清潔工作應付日常開支。

被告的精神報告顯示，醫生認為她在1993年患急性精神錯亂，與本案有相似之處，包括被告短時間內發展出他殺念頭、同樣與照顧年幼的孩子有關等，反映被告缺乏同情心、傾向採取極端手法解決問題，對司法制度和道德價值亦有錯誤理解，令人極之憂慮，認為被告毋須住院，但仍需繼續覆診跟進。

杜官指出，霆軒只是一名開心活潑的小男孩，沒任何特殊需要，形容被告有人格問題，要求標準過高，連成年人都難以應付，遑論一名6歲小孩，故霆軒「坐唔定」等表現，只是他唯一可作出應對的反應。

張超雄曾探望 稱被告憶殺孫受煎熬

約兩個月前探望被告、有份撰寫求情信的立法會議員張超雄形容事件屬慘劇，透露被告對殺孫行為備受煎熬，談及當年點滴依然會激動哭泣，但她與幼女的關係沒破裂，仍對未來有寄望，希望重過正常生活。

另外案發前一天，曾與被告及死者飲茶及遊玩的被告男友「輝叔」葉潤輝昨亦到庭旁聽，形容被告是好人，自己亦有鼓勵女友放下執著。

被告早前向陪審團自辯稱，她10多歲來港，與丈夫育有兩女一子，兒子兩歲時因血癌離世，丈夫認識情婦後亦離家出走欠下多筆債務，被告需一邊工作，一邊獨力將兩女養育成人。被告其間患上抑鬱症，曾企圖上吊和割脈自殺，需定期服藥控制病情。幼女至20歲與男友誕下霆軒，惟雙方在霆軒1歲時分開。幼女不久後搬離家，每月給予被告1000多元家用，由被告獨力照顧霆軒。

被告對霆軒的課業和品德表現甚為緊張，幼女曾在庭上形容被告會代入母親角色，對霆軒「全個人都好擔心」，公司同事亦描述被告不時與她們訴苦，擔心霆軒無法跟上課業進度，被告其後甚至暴瘦和失眠。被告則供稱，案發前已有意尋死，更認為霆軒有精神病，在2018年3月18日凌晨在灣仔一間酒店房內用背包帶勒死霆軒。

【案件編號：HCCC 210/19】

相關字詞﹕抑鬱症 外孫 誤殺罪 外婆

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