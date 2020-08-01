裸照遭舊愛廣傳 13歲女糾黨施襲判感化

案中共有7名被告，其中4人昨先接受判刑。

辯方昨為13歲女童求情稱，感化報告正面，女童只因結識損友，一時衝動犯案，已反省。水官判感化12個月並囑咐：「你結交男朋友後，他不久就索取裸照，你要想一想，到底他是真誠喜歡自己，還是只對女性身體有興趣呢？」水官亦認為女童未預備好談戀愛，因她仍未能「帶眼識人」。

另3童同判感化

辯方又稱，另一名15歲男童雖有黑社會背景，有其他官司在身，但已反省。水官判刑時勸告男童勿與黑社會同伙，「如果你人生志願是坐監，你（參與黑社會）絕對可夢想成真」，判感化18個月，其中9個月須住青少年院。

至於案中另兩名女童則判感化12個月。

案情稱13歲女童與事主X在網上結識交往，並將數張個人裸照傳予X，及後X將照片向同學分享。女童得悉後與案中被告相約X於天水圍天瑞廣場商場天台會面，X雖道歉，女童情緒激動與其他涉案者襲擊X，並拍攝其下體。

【案件編號：TMCC1221/20】