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港聞二

車房3死爆炸案 技工誤殺罪成

【明報專訊】2015年黃大仙環鳳街車房爆炸案，車房技工涉在維修的士石油氣缸時，令氣缸泄漏大量石油氣，被指沒採謹慎責任而引起爆炸，造成3死數傷。技工否認3項誤殺，案件經審訊15天，陪審團昨在高等法院退庭商議近8小時後，一致裁定被告3項誤殺罪成。宣判後被告不禁落淚，其未婚妻及母親在庭上亦哭成淚人。案件押後至8月4日上午求情。

控罪稱，被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

控方案情指出，無維修石油氣車輛牌照的被告，是當天車房內唯一技工，當時為更換燃料泵，釋出氣缸內石油氣，因而令石油氣積聚，最終電風扇意外跌下產生火花，繼而引起爆炸。控方在審訊時一再強調，本案無目擊證人看到被告維修石油氣缸，僅依賴環境證供及專家報告作合理推斷。

法官張慧玲把案件押後至下周二（8月4日），屆時辯方律師將為技工求情。散庭後一眾家屬和親友走到犯人欄前送別被告，未婚妻抱僅幾歲的女兒向被告揮手道別，被告父親則安慰被告：「屋企無事，自己保重。」

翻查資料，案中死者伍靄霞的丈夫及死者陳錦波的遺孀均於前年入稟法院，向被告及車房東主代表追討賠償，被告除面臨監禁，還要面對民事索償。

【案件編號：HCCC213/16】

相關字詞﹕石油氣的士 謹慎責任 誤殺罪 黃大仙 車房爆炸

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