車房3死爆炸案 技工誤殺罪成

控罪稱，被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

控方案情指出，無維修石油氣車輛牌照的被告，是當天車房內唯一技工，當時為更換燃料泵，釋出氣缸內石油氣，因而令石油氣積聚，最終電風扇意外跌下產生火花，繼而引起爆炸。控方在審訊時一再強調，本案無目擊證人看到被告維修石油氣缸，僅依賴環境證供及專家報告作合理推斷。

法官張慧玲把案件押後至下周二（8月4日），屆時辯方律師將為技工求情。散庭後一眾家屬和親友走到犯人欄前送別被告，未婚妻抱僅幾歲的女兒向被告揮手道別，被告父親則安慰被告：「屋企無事，自己保重。」

翻查資料，案中死者伍靄霞的丈夫及死者陳錦波的遺孀均於前年入稟法院，向被告及車房東主代表追討賠償，被告除面臨監禁，還要面對民事索償。

【案件編號：HCCC213/16】