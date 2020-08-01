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掌摑警二代罪成 警長判囚3個月

【明報專訊】47歲時任警長涉於3年前在警車內掌摑一名被捕男子，昨於九龍城裁判法院被裁定普通襲擊罪成，判監3個月，獲准以1萬元現金保釋等候上訴。裁判官認為被告自辯的說法與隨身攝錄機的片段不脗合，推斷被告為了發泄情緒掌摑事主，批評其所為知法犯法，令警隊聲譽受損。不過裁判官稱，事主對警員的態度囂張，才是事件的「始作俑者」。

被告黃明偉早前否認於2017年4月11日在紅磡土瓜灣道近落山道交界的警車內襲擊事主李文瀚。李文瀚任職保險代理，其父親為退休警員。

官稱被告為發泄

惟始作俑者是事主

裁判官陳慧敏裁決時稱，事主作供不盡不實，他說配合警方調查，警察隨身攝錄機卻拍到他對警員的態度惡劣，例如制服警員出示委任證後，他仍質疑對方的身分。陳官強調，本案關鍵在於被告有否掌摑事主，事主供稱遭被告以右手摑左臉3次，過程被警察隨身攝錄機拍下來，成為有力的佐證，遂裁定被告罪成。

陳官續稱被告的同袍、警員黃潔斌的證供可靠，例如他供稱事主當時被反手鎖上手扣，情况與隨身攝錄機的片段脗合。相反，被告自辯稱事主的雙手被鎖在前方，因為事主有起身動作，被告遂用手撥低，此說法與片段不符。故此，陳官認為被告為了發泄情緒，以及懲罰事主對警員不合作，便當場掌摑事主。

辯方求情稱被告加入警隊23年，現已停職候查，並呈上108封求情信，稱被告在警隊工作表現優秀。陳官聽畢求情，將被告的量刑起點定為5個月監禁，「畢竟始作俑者係事主」，給予1個月扣減；基於被告在警隊表現卓越，再酌情減刑1個月，最終判監3個月，另批准被告保釋候上訴。

【案件編號：KCCC2771/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 普通襲擊 警二代 掌摑 警長襲擊

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