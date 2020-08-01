鍾翰林4人准保釋 警限出境令刪信息檢取唾液

指警「好唔確定」是否起訴

前學生動源召集人鍾翰林下午在元朗警署獲准保釋後表示，警方沒收其旅遊證件，要求他72小時內刪去某些網上帖文，並檢取其唾液樣本以獲取DNA。他稱遭扣留剛好48小時，形容警方態度「好唔確定」是否起訴他，質疑警方拘捕是否「政府操控」，並非有任何證據證明他有煽動他人分裂國家的行為。

搜屋4小時 檢走成績表入台證

「屋企所有嘢都帶返警署」

他表示，周三下午他在元朗準備到旺角警署為另一宗案件報到，突然被多名男子從後「好似黑社會咁擄走我」，將其帶到千色商場的走火通道樓梯，「按住我面部要求我解鎖電話」；該些男子隨後又出示搜查令到他寓所搜查4小時，檢走物品包括大量和國家安全無關的物件，包括他的成績表、入台證和其他私人物品，「基本上我屋企所有嘢都帶晒返警署」。

鍾翰林稱事件涉「一些前學生動源成員後續成立某些團體的某些文章，與本人無關的文章」，會與律師商討如何跟進。被問及會否擔心成國安法下首名入獄者，他稱對此已有心理準備。

（港區國安法）