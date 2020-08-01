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港聞二

警引國安法通緝流亡羅冠聰黃台仰 指6人涉煽動分裂勾結外國 德國暫停引渡

【明報專訊】警方昨日首次以涉嫌違反《港區國安法》，通緝6名流亡海外港人，包括前眾志創黨主席羅冠聰、前本民前召集人黃台仰等。警方消息稱，6人涉嫌煽動分裂國家及勾結外國或者境外勢力危害國家安全，一旦回港將被拘捕。消息傳出後，德國昨在香港深夜時分宣布因應港府DQ立法會議員和押後立選，即時暫停與港引渡協議。

警方消息稱，被通緝6人包括羅冠聰、黃台仰、前學獨聯召集人陳家駒、前英國駐港總領事館僱員鄭文傑、香港效益主義黨主席劉康及Hong Kong Democracy Council總監、牧師朱耀明之子朱牧民。消息指6人曾出席美國眾議院聽證會、與外國議員見面、接受傳媒訪問或在個人社交網站作出包括呼籲他國制裁或抵制中國、發表港獨帖文、爭取外國支持推動港獨、要求外國停止實施與香港引渡協議、成立流亡議會等（見表）。

國安公署國安委昨首會議

另外，中央駐港國安公署與香港國安委昨首舉行協調會議，香港國安委主席行政長官林鄭月娥、國安委國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、警務處長鄧炳強等出席會議。行政長官辦公室表示，雙方會上討論自《港區國安法》生效以來執行工作，並交換意見。警方消息稱，警方一直留意6人動向，通緝令與昨日會議無關。

羅冠聰稱與親人斷絕關係

身在英國的羅冠聰在facebook發文回應，稱從媒體得知因國安法被通緝，但不知「罪名」是什麼，「欲加之罪，何患無辭？或者最終的答案，只是因為太愛香港」。羅重申，所有海外倡議工作均以個人身分而行，與任何人沒有政治聯繫，無受薪或收受利益，離港後已沒聯絡親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來。

劉康稱政治迫害

鄭文傑稱肆意定罪

身在英國的劉康在facebook發文稱，被政府通緝是「明顯政治迫害」，嚴重踐踏言論自由與人權。劉稱因為他的政治觀點主張自由、民主、獨立而被迫害。同在英國的鄭文傑在facebook發文表示，「我被控『分裂中國』？我出咗名畀人笑係「大中華膠」喎，秘密警察，你哋有冇做過功課？」其後補充，「極權專制要以此肆意定我的罪，這終將是我一生的榮譽」。身在德國的黃台仰則在facebook貼出港澳辦副主任張曉明的相片，而相中寫明「太陽照常升起」。身在美國的朱牧民於facebook回應報道指被通緝，稱自己可能是第一個非中國公民被針對，但不會是最後一人。

黃之鋒憂被捕 沒計劃逃海外

前香港眾志秘書長黃之鋒去年9月在美國國會作證，呼籲通過《香港人權及民主法案》，前日被裁定選舉提名無效的。黃昨回覆稱擔心被捕，但並沒考慮逃到海外。

明報記者

（港區國安法）

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