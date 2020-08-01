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港聞二

紅會員工初步確診 醫生憂打擊捐血信心

【明報專訊】新冠病毒疫情令紅十字會血庫存量降至只有約3至4日，而紅十字會一名於西九龍海庭道總部工作的職員昨初步確診，有醫生憂進一步打擊市民捐血的信心。有麻醉科醫生在社交網站稱，最近為病人施手術時，由於血庫存量緊張，經常被護士問是否真的要輸血，因只剩一包血，她稱「一包血，絕對可以令一個要做手術的BB起死回生」，懇求市民捐血救人。

血存剩3日 醫生：護士常問是否真要輸血

紅十字會昨表示，因該會有一名員工初步確診，總部昨關閉部分樓層消毒清潔，6樓捐血站則維持正常運作。該會表示，受第三波疫情影響，市民減少外出，血液收集量銳減，7月中起平均每天只收到約200多包血液，不足以應付全港醫院每日所需，各大醫院的急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液，又稱地中海貧血及血癌等病人每天皆需足夠血液以輸血治療。

發言人稱，輸血服務中心會採取嚴謹措施，確保捐血者及血液安全，所有提供捐血服務點皆徹底消毒清潔。

血液及血液腫瘤科專科醫生麥耀光表示，部分地中海貧血重症患者需要長期接受輸血，通常每月輸血3至4包，若血庫短缺情况持續，或要減少輸血劑量，「會無咁精神，但可維持正常生活」；血癌病人亦要輸血治療，不輸血或會有生命危險，呼籲市民捐血。急症科醫學院院長蕭粵中表示，急症室接收嚴重創傷及失血，或要做大型手術，都需要輸血，目前急症室服務未因血庫存量緊張受太大影響。

應呼籲捐血者：疫情雖重 救人更重要

本報記者到銅鑼灣及中區抽血站觀察，來捐血者眾多，兩個捐血站展示輪候時間分別為約1小時30分鐘及1小時25分鐘。而兩個捐血站內等候抽血的人均約有15至20人。有定期捐血的呂小姐稱，收到紅十字會短訊呼籲而前去捐血，認為疫情雖嚴重，但捐血救人更重要。另一市民陳小姐稱，從網上得悉血庫緊張故前來捐血，但因輪候時間長，故選擇其他日子再來捐血。輸血服務中心呼籲捐血者預約捐血，避免人群聚集。

另外，房屋署表示，承辦商聘用的一名合約技術助理確診。該職員於大圍隆亨邨榮心樓的房屋署保養辦事處工作，一般不會與居民接觸，她最近一次於7月17日上班。房署已全面清潔和消毒該辦事處。

（疫情第三波）

相關字詞﹕十紅十字會輸血服務中心

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