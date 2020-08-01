倘天氣惡劣 鯉魚門病人或轉東院

現時多個檢疫和社區隔離設施都以組裝合成興建，包括竹篙灣的檢疫營及鯉魚門公園的社區隔離設施，截至昨早9時，竹篙灣檢疫中心有547人入住，鯉魚門社區隔離中心約有200病人入住。

竹篙灣被質疑防風力

政府：可抵禦10號波

《蘋果日報》昨報道，竹篙灣的檢疫營舍部分檢疫單位柱底與石屎底座未有焊接，出現明顯縫隙，憂檢疫設施未能抵禦強風。土木拓展署和建築署昨回應查詢稱，根據已核准的設計，竹篙灣檢疫營舍單位柱底與石屎底座是以螺絲帽及相關組件建造接駁，又稱檢疫營舍單位是按屋宇署《香港風力效應作業守則》設計，所採設計風速高於天文台10號颶風信號的陣風風速。發言人又稱，設施已按相關質量及程序要求驗收。

至於現時用作接收康復中病人的鯉魚門公園社區隔離設施，同樣採用組裝合成方式興建而成，東區醫院發言人昨表示，社區隔離設施一般能抵禦強風及惡劣天氣，但醫管局仍會制定緊急應變方案，如在惡劣天氣下遇上緊急情况，社區隔離設施當值職員會啟動應變計劃，將受影響病人安置在設施內安全的地方。此外，有需要情况下，病人會由消防處救護車從社區隔離設施直接送往東區醫院的專科門診大樓，直至天氣情况許可，再安排送回社區隔離設施。

聯網總監：3號波不需 天鴿一定要

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，若鯉魚門社區隔離設施因惡劣天氣病人需撤離，適合撤離到專科門診大樓的大堂和門診等候區，屆時會預備臨時牀鋪予病人住約一天，料能容納鯉魚門全數350名病人。他稱惡劣天氣撤離並無硬指標，3號風球應不需要，但「天鴿」的程度就一定要。

本報另向鯉魚門公園社區隔離設施的承建商中國建築查詢該設施風速抵受力等，至昨晚截稿前未有回應。

（疫情第三波）