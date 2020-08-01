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曾辦百人講座 直銷公司11人染疫 指講者無戴口罩 參加者赴急症室驗毒

【明報專訊】衛生防護中心昨發現新的感染群組，旺角亞皆老街怡安閣地舖及地庫的一個直銷中心「Star Global」，至昨日已有6人確診及5人初步確診。防護中心表示，該公司地庫有可容納100人的直銷培訓場地，正追蹤密切接觸者。有上周曾到該址參加100人講座的市民稱台上講者無戴口罩，昨得悉該公司爆發群組感染，且出現咳嗽等病徵，昨到急症室驗病毒。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布新一個辦公室群組，是位於旺角怡安閣的「Star Global」，之前已有2人確診，昨新增4人確診及5人初步確診。張說，該公司主要賣紅酒和化妝品，地庫有一個可容納100人的直銷培訓場地，部分病人一起上堂或一起吃飯，相信該公司環境有傳播風險。據衛生署資料，另有兩名確診者曾到怡安閣，暫未知與Star Global是否有關。

本報透過社交網站聯絡到兩名近日曾接觸Star Global的網民，其中阿兒（化名）稱，本月22及23日曾到怡安閣Star Global地庫聽講座，現場約有100人，台上講者無戴口罩。她說，暫未有人通知她當日是否有出席者確診，她昨晚出現咳嗽及呼吸困難等病徵，自行到急症室求診，至昨晚截稿前仍在等候驗病毒。

職員約派對房見面 現場20人吸水煙

另一名市民李小姐（化名）本月18日曾陪朋友與該公司職員見面，她說當晚職員稱辦公室正消毒，相約在上環一幢工廈的派對房間見面約1小時，她到場時現場約有20人吸食水煙，部分人有咳嗽，但她不確定是吸水煙導致咳嗽、還是上呼吸道病徵。李小姐說，對Star Global爆發群組感染感擔心，冀驗病毒，但政府普通科門診派發樣本瓶很快派完，不知到何處檢驗。

告示所用公司名 董事同為「亮碧思」董事

翻查資料，Star Global有多個名稱，公司註冊處資料顯示，該公司中文名為「明昇國際」，今年3月已申請將英文名改為「All Star Team」。社交網站有關注該公司營運手法的群組，不少成員稱呼該公司為「亮碧思」。本報記者昨到該公司位於怡安閣的辦事處，門外有告示稱8月1至2日閉門清潔，告示所用公司名稱為「Francine」。本報查冊發現，Francine的董事同時是直銷公司亮碧思的董事。

街坊：常見多人門外吸煙

昨午有穿保護衣的清潔人員到怡安閣B座地下大堂消毒。不時帶女兒到怡安閣上興趣班的陳先生表示，經常有人在上址門外聯群結隊抽煙及到附近櫃員機提款，又經常有名車停泊在該址，他對事件感擔憂，將暫停帶女兒上興趣班。另外，有蹓狗街坊指上址常有「一百幾十人」出入，經常見到他們在門外吸煙，感到困擾。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕亮碧思 明昇 群組感染 新型冠狀病毒

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