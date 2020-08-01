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內有美食廣場 酒店夜開宴會廳供進食 晚上無人用 食環：未發現違規

【明報專訊】食肆昨恢復日間堂食，前兩日市民到處「席地而吃」畫面不復見。有教會、學校及酒店繼續開放予市民用膳，惟未見太多人使用。民政事務總署回覆稱，讓市民自攜午膳食用的19間社區會堂或社區中心，昨有50名市民使用，比前日逾500人急跌逾九成。

佐敦香港逸東酒店分早上11時至下午3時、下午5時至晚上9時兩個時段，開放二樓宴會廳予有需要的人進食。酒店內同時有美食廣場，下午記者到場觀察，僅一名中年女士進內用膳，晚上更無人。現時晚間仍禁堂食，對於酒店能否晚間提供地方予人用餐，食環署回覆稱，考慮到一些商場內的美食廣場在實施停止提供堂食要求的情况，政府就599F有關條文作修訂，確保飲食場館所在處所的管理人關閉毗鄰餐飲業務座位，包括飲食場館內提供的座位。食環署昨曾派人巡查，未有發現違規。香港逸東酒店至截稿前未回覆查詢。

此外，中國基督教播道會泉福堂開放會堂，但午飯時段僅一人使用。泉福堂職員在佐敦街頭派發單張，雖料有需要者減少，但怕市民摸門釘，故繼續開放，有市民對職員表示「依家開咗堂食都唔驚（無地方吃飯）啦」，婉拒邀請。

地盤工席地開餐 稱不知學校開放

南區區議員徐遠華前日在社交網站稱，黃竹坑陳白沙中學小禮堂午飯時間開放予地盤工人用膳。記者昨到場觀察，午膳時間沒工友進內。在附近地盤工作的周先生席地用膳，稱因下雨吃外賣較方便，又稱不知陳白沙中學開放場地。徐遠華稱因首日開放，宣傳或不足，認為附近工地多工友需地方午膳，下周一繼續開放場地，若反應仍冷淡才結束。

掉食材後恢復堂食 餐廳稱失預算

佐敦「麗都餐廳」負責人林太稱，早前禁晚市堂食，遂於晚上提供外賣，怎料「5個鐘得2000蚊生意，遠不及一日支出」，因此全日禁堂食時決定休業，而有感措施會持續一段時間，故棄掉一批數千元食材，怎料政府宣布昨起恢復日間堂食，令她大失預算，昨返回餐廳訂貨及安排員工上班，但她稱「大家平安就好」。

同樣位於佐敦的「權記雲吞麵食」，桌與桌之間沒1.5米距離，亦沒設隔板。負責人楊先生說，其餐桌設計未能設置隔板，亦未能減少桌子數目，唯有把桌椅距離拉遠，「唔通掉咗啲枱咩！」他說會安排客人隔開桌子坐。

（疫情第三波）

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