第三波20人死 涉安老院佔8

家屬同意不搶救 染疫老婦病逝

繼慈雲山港泰護老中心後，屯門康和成為第二大院舍感染群組，昨日再增3宗確診，累計37人染疫。一名有長期病的82歲女院友（第2747宗），7月26日因發燒入住屯門醫院，其病情持續惡化，院方曾與家屬溝通，他們同意若病人情况再轉差時，不為她施行心肺復蘇術，病人於昨日零時18分離世。

另外，港泰一名91歲男院友（第1339宗）亦於昨早離世。瑪麗醫院表示，他有長期病，7月10日因確診入院，其情况持續惡化，至昨日上午11時34分離世。港泰累計有6名院友及一名院友家屬離世。

屯門康和6日未撤完 尚剩十多人

衛生防護中心周日決定屯門康和護老院黃金分院的院友及職員需全部撤離檢疫。事隔6天，本報昨致電該院，職員稱仍有10多名院友及四五名職員在院內，全部已接受檢測但未有結果。職員表示自公布撤離後，衛生署每日到場撤走院友一次，每次撤走人數不同；按他了解，中心要按各人檢測結果才決定入院或檢疫；仍在院舍的長者目前身體還好。職員稱留守的職員已穿上全套保護衣，亦不會離開該院。當區區議員張可森在facebook表示，院舍與樓上的民居共用出入口，居民至今未獲安排檢測。

同時，大埔康和護老中心早前有兩名院友及一名院友家人確診，昨凌晨衛生署派員到場撤離院友和職員。

另外，鑽石山志蓮日間護理中心一名清潔工昨日確診，該中心已暫時關閉，10多名與患者曾一同用膳的員工要入檢疫中心。位於粉嶺的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心早前已有兩人確診，昨再多一名院友初步確診，與其同住的3至4名院友要檢疫，而其他院友檢測呈陰性。此外，明愛賽馬會荔景社會服務中心亦有一名導師初步確診，其家人早前確診。

（疫情第三波）