警一度拒受理 報案中心：你點知人哋真係確診

本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，確診者的寓所並非由當局提供的強制隔離設施，於現行強制隔離令中是灰色地帶，形容是次確診者離家外出，或成「無頭公案」。他說檢疫手帶現僅向入境者發放，確診患者未獲發任何識別工具，一般市民難以辨識，若確診者在社區遊走播毒，市民防不勝防。

警囑聯絡衛署 郭家麒：互相推卸

對於警方一度拒受理報案，郭家麒認為警方和衛生署互相推卸是「常態」，因現時未有法理依據規管待入院的確診者，防疫失策下導致是次事件發生，建議政府可徵用整幢酒店，以一人一房方式暫時安置待入院的確診者。

律師指難言刑責 被傳染可民事訴訟

執業律師熊運信表示，由於隔離令未規範未入院的患者，是次事件的女子難言有刑事責任。他認為若確診者離開寓所後，曾與其接觸的人不幸染疫，或可循民事訴訟追討。

（疫情第三波）