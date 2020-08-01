等入院確診者出街兩小時 揭無例管 入院後方發隔離令 專家促派電子手帶

【明報專訊】縱使港府防疫措施連連「加辣」，本港仍連續10日新增確診破百，昨增121宗個案，逾百確診者等入院。有確診者於等入院期間離開寓所兩小時，因她未入院，不受隔離令規管，有醫生建議應將隔離令擴至等候入院者，另有專家要求他們戴電子手帶。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱有關病人當時外出購物預備入院，但由於病人理應盡快入院，衛生署在病人入院後才會發隔離令，暫未考慮向等候者發手帶。
張竹君：事主往購入院用品
據前晚衛生防護中心公布的資料顯示，約140名確診者等入院，一名53歲男士早於7月22日病發，24日公布確診，至前日7月30日仍未送院；一名早於7月7日病發的66歲女子，於7月28日公布確診，至前晚亦未被送院。
有人在等入院時離開寓所外出。一名37歲確診女病人（第2974宗），與確診的46歲男子（第2973宗）和32歲男子（第2761宗）用餐後於7月22日發病，並於29日確診。她在何文田太平花園寓所等候入院，前晚離開寓所兩小時，其間大廈管理處報警，警方一度拒受理，女病人至昨凌晨2時許返家，至昨早8時45分才有救護車到場接載她往東區醫院留醫，食環署事後派清潔工到場加強清潔。張竹君昨稱，確診者的強制隔離令於病人入院後才簽發，規定病人留院，目前未有法例要求入院前的確診者留在家中。
醫生促擴隔離令 議員倡暫送酒店
公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，應將隔離令擴至等候入院者，將其居所地址亦寫入隔離令內，並於等候期間支援病人膳食等，由紀律部隊人員監察病人是否遵守隔離令。她又呼籲病人要有「公德心」，入院前留在家中。
醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，即使確診者留家，同住家人幫忙外出買飯亦有風險，認為應盡早將病人收入隔離設施，方為上策。本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，由確診到入院期間的「空窗期」成為抗疫漏洞，建議可徵用酒店作臨時強制隔離設施安置待入院確診者。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有確診者在社區遊走，病人及衛生當局都有責任，建議可為確診者提供電子手帶，或由民政、社署或區議員等提供日常生活所需品。
指隔離令影響家人 衛署：會加強勸喻
張竹君解釋，由於原則上應盡快收確診病人入院，無考慮用家居環境隔離確診病人，因此不會向他們發出其他法律命令，若向他們發隔離令，會令其家人也不能回家和支援確診者；現亦未考慮安排等候者戴電子手帶，但不能排除未來改變策略。她說，就近日有患者延遲入院和有個別病人離家，將加強勸喻等候入院者不應外出。
醫管局目前會主動致電聯絡等入院病人，醫管局行政經理何婉霞稱已聯絡百多人，其中一名病人情况不穩定而被送到急症室。她呼籲確診者留家休息，避免引起社區爆發，建議病人託家人買日用品，若無家人就找鄰居幫忙，「遠親不如近鄰，希望鄰舍間互相幫忙」。
張竹君稱疫情未受控 籲避免外出
本港昨增121宗確診，另有90多宗初步確診。確診個案中3宗為輸入個案，118宗本地個案，62宗屬與其他個案相關連，當中48宗曾與家人或朋友相聚。
連續10日確診宗數破百，張竹君稱約一半個案源頭不明，表明社區很多隱形患者在社區遊走，令追蹤工作和隔離密接觸者成效有限，形容目前疫情仍未受控和很不理想，但未至於失控，防疫措施未如預期中有效，她呼籲市民盡量避免外出和上班、進行家庭活動或行山等，否則一人確診，又會有一堆人成為密切接觸者。