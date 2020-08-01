等入院確診者出街兩小時 揭無例管 入院後方發隔離令 專家促派電子手帶

張竹君：事主往購入院用品

據前晚衛生防護中心公布的資料顯示，約140名確診者等入院，一名53歲男士早於7月22日病發，24日公布確診，至前日7月30日仍未送院；一名早於7月7日病發的66歲女子，於7月28日公布確診，至前晚亦未被送院。

有人在等入院時離開寓所外出。一名37歲確診女病人（第2974宗），與確診的46歲男子（第2973宗）和32歲男子（第2761宗）用餐後於7月22日發病，並於29日確診。她在何文田太平花園寓所等候入院，前晚離開寓所兩小時，其間大廈管理處報警，警方一度拒受理，女病人至昨凌晨2時許返家，至昨早8時45分才有救護車到場接載她往東區醫院留醫，食環署事後派清潔工到場加強清潔。張竹君昨稱，確診者的強制隔離令於病人入院後才簽發，規定病人留院，目前未有法例要求入院前的確診者留在家中。

醫生促擴隔離令 議員倡暫送酒店

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，應將隔離令擴至等候入院者，將其居所地址亦寫入隔離令內，並於等候期間支援病人膳食等，由紀律部隊人員監察病人是否遵守隔離令。她又呼籲病人要有「公德心」，入院前留在家中。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，即使確診者留家，同住家人幫忙外出買飯亦有風險，認為應盡早將病人收入隔離設施，方為上策。本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，由確診到入院期間的「空窗期」成為抗疫漏洞，建議可徵用酒店作臨時強制隔離設施安置待入院確診者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有確診者在社區遊走，病人及衛生當局都有責任，建議可為確診者提供電子手帶，或由民政、社署或區議員等提供日常生活所需品。

指隔離令影響家人 衛署：會加強勸喻

張竹君解釋，由於原則上應盡快收確診病人入院，無考慮用家居環境隔離確診病人，因此不會向他們發出其他法律命令，若向他們發隔離令，會令其家人也不能回家和支援確診者；現亦未考慮安排等候者戴電子手帶，但不能排除未來改變策略。她說，就近日有患者延遲入院和有個別病人離家，將加強勸喻等候入院者不應外出。

醫管局目前會主動致電聯絡等入院病人，醫管局行政經理何婉霞稱已聯絡百多人，其中一名病人情况不穩定而被送到急症室。她呼籲確診者留家休息，避免引起社區爆發，建議病人託家人買日用品，若無家人就找鄰居幫忙，「遠親不如近鄰，希望鄰舍間互相幫忙」。

張竹君稱疫情未受控 籲避免外出

本港昨增121宗確診，另有90多宗初步確診。確診個案中3宗為輸入個案，118宗本地個案，62宗屬與其他個案相關連，當中48宗曾與家人或朋友相聚。

連續10日確診宗數破百，張竹君稱約一半個案源頭不明，表明社區很多隱形患者在社區遊走，令追蹤工作和隔離密接觸者成效有限，形容目前疫情仍未受控和很不理想，但未至於失控，防疫措施未如預期中有效，她呼籲市民盡量避免外出和上班、進行家庭活動或行山等，否則一人確診，又會有一堆人成為密切接觸者。

明報記者

（疫情第三波）