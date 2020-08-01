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伊院疫情涉5源頭 醫生：盡量驗入院者

【明報專訊】第三波疫情持續入侵醫院，有伊利沙伯醫院醫生形容該院「被疫區包圍」。連同昨公布的一名女患者，伊院本月至少有11名患者於住院或個案追蹤期間被驗出陽性，涉5個來自社區的不明源頭，當中A6普通內科病房爆發群組累計7人染疫。伊院醫生稱，現會為入院者「盡做」測試以找出隱形患者，「為減少院內傳播，幾辛苦都會做」；惟醫管局稱若每名患者不論風險高低、有否病徵都檢測，會拖垮醫院化驗室。

醫管局總行政經理何婉霞昨形容，社區很多病人「圍着醫院」，需集中資源檢測有病徵及高風險者。一名71歲婦7月29日因頭暈入伊院E7普通內科病房，何稱患者當時沒發燒及病徵，至翌日不適，轉送監察病房檢測後呈陽性，同病格10人要檢疫。

昨增一宗 「被疫區包圍」

連同上述71歲婦，伊院本月至少有11名患者於住院或個案追蹤期間被驗出陽性，涉5宗源頭不明，其中一宗衍生A6病房爆發、共7人確診。有醫生稱，昨新增的婦人入院時電解質失衡，並非居於慈雲山、黃大仙，至醫生巡房時「sense到似似地」，為病人檢測後證實染疫。他續說，現實上伊院「被疫區包圍」，為保障病人及職員安全，即使目前每日逾千個測試已「做盡」，醫護仍會為入院者「（測試）做得幾多得幾多」。

何婉霞表示，醫院化驗室幾近飽和，每日檢測最高達6000個樣本，若全部患者都驗，有可能阻延其他病人檢測，甚至拖垮化驗室服務。她稱目前不可能要病人等有檢測結果才入院，醫管局亦加強監測，根據風險及病徵測試。

醫局：全做檢測會拖垮化驗室

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，即使目前預約入院服務減半，但個案宗數非常多，若要為全部患者入院前檢測，將拖慢高風險懷疑個案檢測，影響病牀流轉，「會拖垮整個隔離設施」。陸認為，如有志願機構願助醫管局幫病人入院前檢測「絕對有用」，能減隱形病人流入病房，但如醫管局用自己資源做則會影響最緊急服務，成效不彰。

此外，東區醫院一名腫瘤科外展護士於7月13及20日上門為病人提供紓緩治療，其後患者的丈夫和家傭確診，護士因病人當時沒戴口罩須檢疫，初步測試呈陰性。屯門醫院一名有長期病81歲男患者初步確診，他於24、27及30日曾到急症室，院方正追蹤密切接觸者。瑪嘉烈醫院4名支援職系員工早前確診，再多一名員工須檢疫。

有工會要求醫管局定期向清潔工提供檢測，有醫生認為難定期驗，指工作時穿著合適裝備、減少與員工聚餐等較有效。醫管局回應，若醫護對自身情况有懷疑，可到職員診所要求檢驗。

（疫情第三波）

相關字詞﹕伊利沙伯醫院 醫管局 新型冠狀病毒

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