樣本倘交內地 病人組織倡編號代身分

促交代私隱處理 設獨立機構監察

林志釉認為，任何機構均有責任保密病人或受檢測者資料，但內地檢測人員屬何機構「仍是問號」。他稱香港無追溯內地機構的權力，若市民資料不論是惡意或疏忽外泄、遺失等，政府要釐清責任誰屬。

林志釉說，檢測涉及大量重要個人資料如基因、遺傳病資料等，港府需縝密向市民披露誰可得到資料、會否送到國內、資料使用後會否刪去等細節。他又建議，若要將受檢測者的樣本送到內地機構可用編碼，機構不可追溯受檢測者身分，若樣本呈陽性則通知港方代表如衛生署，由署方找出該樣本身分，以令市民放心。另外，林志釉認為要令市民「放下戒心」，港方可成立獨立機構監察使用檢測資料過程，「令人覺得香港呢邊有人睇住」。

強制檢測須解釋 全民強制難行

至於市民可否拒做檢測，本身是律師的林志釉認為暫難判斷。據《預防及控制疾病規例》（599A章）第15（1）條，「如衛生主任有理由懷疑任何人是傳染病接觸者，或受指明傳染病感染或受污染，該衛生主任可規定該人接受醫學監察，或醫學檢驗或測試」，他稱條例授權當局強制檢測，但要視乎當局如何解釋檢測理由。被問政府可否視全港市民為高風險者而強制檢測，他相信不太可行。

（疫情第三波）