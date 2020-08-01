中央派員來港 助大規模測毒 港府未回應如何保私隱 專家：沒大量配套成效低

國務院港澳事務辦公室昨晚發聲明指出，祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾。應香港特別行政區政府請求，中央政府已決定派遣內地檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心。

是否「全民檢測」 食衛局未覆

林鄭月娥表示，港府早前已向中央請求，包括協助港府提升檢測能力及治療設施，中央亦曾公開表達會全力支援香港。她又說，內地研發疫苗有正面發展，希望中央會照顧本港700多萬市民的疫苗需要，但政府會同時在國際採購將研發成功的疫苗。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前曾建議香港應全民篩查，本報昨向食物及衛生局查詢會否推行全民檢測、檢測是否採取實名制、內地派什麼人員來港、港府如何確保市民個人資料安全、市民可否拒絕檢測等，至截稿前沒回覆。

湯家驊：中央蒐港人私隱「無稽之談」

行政會議成員湯家驊稱，據他所知，內地來港的檢測人員主要負責技術事宜，旨在協助香港開展大規模檢測，目的並非收集及儲存港人生物辨識資料。他稱任何人來港都要受到香港法律規管，包括《私隱條例》，對於有聲音稱中央派員收集港人私隱，他認為是無稽之談（見另稿）。據了解，政府專家討論時，曾有人提出全民檢測不可行，因本港不似內地可禁足，已檢驗的人四處走，驗完仍有感染風險，結果成本效益不高。

另有不願具名報道的專家表示，全民篩查需有配套跟進，「驗到有大批人（確診），衛生防護中心做不做到追蹤？我們又無火神山、小湯山，只有拜山，驗完的人要有地方放」。他又稱，本來有駿洋邨這個高容量檢疫中心，辛苦爭取回來，卻失策地輕易交回，全民檢測衍生的密切接觸者不知可放哪裏。他認為，早在第三波爆發初期在東九龍大規模檢測，料有助控疫，但現已各區爆發，現在才開始檢測只能追落後，操作上也難處理，難要求全港700萬人如內地人般乖乖排隊等檢測，「衛生署不夠樽派都被人鬧啦，想叫人再排隊鬧政府，又被你們（記者）影一次？」

專家：倘大量確診接觸者 不知放哪裏

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台《在晴朗的一天出發》稱，全民檢測是其中一個可考慮方案，但沒配套或有大漏洞不修補，「全民檢測變成浪費資源的措施」。他稱全民檢測條件包括同時處理其他風險，以及預備實施「禁足令」或非緊急營運暫停一兩周。他解釋，目前社區中最大風險包括邊境漏洞未完全修補，質疑為何仍有30多類人入境獲豁免檢測。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，香港流動性強，「外面的人不斷入，裏面的人不停到不同區域工作，乘車周圍去」，質疑單一時間做全民檢測對遏止疫情未必有效。她認為針對高風險群組檢測是更有效運用資源方法，若全民檢測有百分之一港人染疫，亦達7萬人，質疑港府是否準備處理7萬確診者的醫療方案和設施，如無應變方案，「檢測是為了什麼？」

明報記者

（疫情第三波）