主理七警案佔中九子案 曾稱檢控沒政治壓力

梁不時親自披甲出庭，代表律政司擔任案件主控官，較為人熟悉的有七警案、「佔中九子」案及旺角大衝突案。至於最近的反修例案件，梁去年12月於男生以利器刺警員頸部一案，代表控方向法庭申請受傷警員的匿名令。

梁卓然在任內多次回應律政司被指政治檢控。他去年8月處理「佔中三子」之一戴耀廷的保釋案，在庭外表示律政司作任何檢控決定均一視同仁。另於去年12月，他在刑事檢控科年報《香港刑事檢控2018》中表示，對於外界指控律政司政治檢控感「遺憾」，重申檢控官負責秉行公義，「不會不惜一切代價令被告入罪」。

任命延一年刊憲 曾惹質疑

梁卓然當年獲任命為刑事檢控專員的過程曾惹爭議。事源他於2017年12月獲委任為專員，半年後完成署任專員的任期，政府直至2019年1月才刊憲公布他獲特首批准任命。外界質疑政府公布梁卓然獲委任與刊憲之間超過一年，比上兩任刑事檢控專員楊家雄及薛偉成的程序更長，懷疑屬延遲刊憲，有不尋常因素。律政司當時回應稱，安排與一般委任部門首長的做法相符。

梁卓然去年8月處理社文連吳文遠向時任特首梁振英擲三文治的案件後，有傳媒發現他一度將文件夾遺留在終審法院門外。