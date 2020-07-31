【Emily】辰衝門巿結業 告別半世紀追女仔勝地……

辰衝1918年創辦，主要賣唔同類型英文書，亦係教科書書商。今年5月，辰衝畀業主入稟高等法院追租，要求收回舖位，日前辰衝喺facebook宣布尖沙嘴店今日結業，8月起以網店經營，取書點會設喺實體店同座大廈2樓，旗下香港圖書文具有限公司（Hong Kong Book Centre Ltd.）、必發圖書有限公司（Kelly & Walsh Ltd.）就正常營運。

Emily噚日去書店，見唔少人喺門前「打卡」，亦有人大手購書。50幾年熟客張先生噚日特登同太太嚟買書，話辰衝原來出名畀人識女仔，因當年唔少女校例如拔萃女書院、瑪利諾修院學校嘅學生都會嚟買教科書。

當年女校生出沒買教科書

Emily問張生其時有無「慕名而來」，佢笑笑口話梗係無，但身旁嘅張太正正係女拔畢業生。張太話中學去辰衝買書，真係試過有外國男生搭訕。

另一顧客陳太就希望搵到以前出版嘅舊書，「舊書可以搵番上一代嘅價值觀，懷緬舊時」，仲一口氣揀咗16本書。佢話見證樂道多年嚟舖頭唔同晒，連辰衝門市都執笠，覺得可惜，但明白書店難做。佢最記得20年前嚟辰衝搵兒童書畀囝囡，當時黑白印刷嘅《小王子》要20幾元，覺得好貴；𠵱家佢就嚟買書畀孫，又見番《小王子》，不過已經變成彩色印刷，賣91元，慨嘆時光飛逝。