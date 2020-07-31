其士創辦人長女爭產 申委臨時管理人遭駁回

周亦卿育有6女1子。原告周莉莉為長女，在其士國際擔任執行董事。被告為擔任父親私人助理的五女周蕙蕙、持有律師資格的六女周薇薇，及周亦卿妻子宮川美智子。

五女獲父全數股份 曾允設家族信託分產

判辭表示，周亦卿於2015年訂立遺囑，委任3名被告為遺囑執行人，亦將他持有的逾六成其士國際股份全數遺贈予周蕙蕙。妻子獲分餘下遺產的三成，周蕙蕙獲分兩成，其餘5名女兒各得一成。父親身故後，周莉莉及二女周蕙禮不滿遺產分配，周蕙蕙遂承諾以她繼承的股份設立家族信託，讓母親及所有子女獲益，同時將她所得的一半遺產分給七弟周維正。

不過，周莉莉質疑父親2015年在無精神能力下立遺囑，現要求法院宣告該遺囑無效，另一份2009年的遺囑才有效，並要求委任兩名德勤會計師出任臨時遺產管理人。根據2009年的遺囑副本，父親指明周莉莉、周蕙蕙及妻子為遺囑執行人，所有遺產用於供養妻子、兒女及下一代。

此外，周莉莉針對周蕙蕙及周薇薇作多項指控，例如周蕙蕙擔任父親的私人助理時沒有妥善記帳，有擅取現金之嫌，但暫委法官梁俊文在判辭表示，該些指控只是周莉莉的個人臆測，雖然與訟雙方互不信任，但不代表法庭要委任第三者管理遺產，遂駁回周莉莉的申請。

【案件編號：HCAP22/19】